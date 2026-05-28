MADRID / BARCELONA — El fútbol español consolida un dominio económico histórico en el Viejo Continente. El prestigioso informe anual The European Elite 2026 publicado por Football Benchmark confirma un hito sin precedentes: por primera vez, dos clubes españoles lideran de forma simultánea el ranking del Valor Empresarial (EV) en Europa. El Real Madrid se afianza como el club más valioso del planeta con una valoración récord de 7.725 millones de euros, mientras que el FC Barcelona firma un espectacular regreso a la segunda plaza mundial tras dispararse un 33% en el último año.

El Real Madrid y la fábrica de dinero del nuevo Bernabéu

El club presidido por Florentino Pérez no solo lidera la clasificación, sino que abre una brecha abismal de más de 1.800 millones de euros respecto a su inmediato perseguidor. Con un crecimiento interanual del 23%, las claves de su éxito financiero se sustentan en tres pilares:

Ingresos de récord: Tras ser el primer club de la historia en romper la barrera de los 1.000 millones, el Madrid cerró el ejercicio 2024/25 con unos ingresos operativos de 1.161 millones de euros y un beneficio operativo (EBIT) de 49 millones (frente a los 14 del curso anterior).

Tras ser el primer club de la historia en romper la barrera de los 1.000 millones, el Madrid cerró el ejercicio 2024/25 con unos ingresos operativos de y un beneficio operativo (EBIT) de 49 millones (frente a los 14 del curso anterior). El efecto Bernabéu: El informe destaca el impacto del remodelado estadio de la Castellana como un centro de eventos y explotación comercial de primer orden mundial 365 días al año.

El informe destaca el impacto del remodelado estadio de la Castellana como un centro de eventos y explotación comercial de primer orden mundial 365 días al año. Galácticos en el balance: El valor de la plantilla blanca alcanza máximos históricos impulsado por los tres jugadores con mayor cotización de mercado de su plantel: Kylian Mbappé (238 millones), Jude Bellingham (177 millones) y Vinicius Jr. (139 millones).

El Barça resurge: Saneamiento salarial y el ‘factor’ Lamine Yamal

La gestión en las oficinas del Spotify Camp Nou ha dado sus frutos en términos de valor empresarial. Tras registrar un crecimiento comercial sobresaliente impulsado por la venta de merchandising y sus acuerdos con Nike y Spotify, el Barcelona alcanza los 5.918 millones de euros de valoración y recupera el segundo escalón del podio por primera vez desde 2022.

El informe resalta de manera especial la drástica y exitosa corrección en los costes deportivos del club, que ha reducido su ratio de masa salarial del 88% en la temporada 2020/21 a un saludable 52% actual, con unos ingresos que escalaron hasta los 985 millones.

El jugador más valioso del mundo es azulgrana: Según Football Benchmark, la explosión deportiva de Lamine Yamal ha situado al canterano de 18 años a la cabeza de la cotización mundial del fútbol, con un valor de mercado estimado de 290 millones de euros.

Cuatro españoles en el Top-32; el Sevilla y el Betis se descolgan

LaLiga consigue mantener un sólido cuarteto en la élite gracias al rendimiento sostenido de otros dos proyectos:

Atlético de Madrid: Se posiciona en la 13ª plaza con 2.108 millones de euros (+13%). Los rojiblancos representan un caso de éxito comercial a largo plazo, habiendo multiplicado por más de tres (+256%) su valor empresarial desde el año 2016.

Se posiciona en la 13ª plaza con (+13%). Los rojiblancos representan un caso de éxito comercial a largo plazo, habiendo multiplicado por más de tres (+256%) su valor empresarial desde el año 2016. Real Sociedad: Los de San Sebastián consolidan su tercera presencia consecutiva entre los mejores de Europa y cierran el ranking en el puesto 32 con una valoración de 502 millones de euros.

La nota negativa del panorama nacional corre a cargo de Sevilla FC y Real Betis, que debido a sus resultados recientes abandonan el selecto grupo de los 32 clubes más valiosos de Europa.

La Premier manda en volumen, pero España gana en promedio

Aunque la Premier League inglesa sigue demostrando el músculo colectivo más potente al colocar a 9 clubes en el Top-32 (acaparando el 41,6% del valor total del ranking), España registra el valor medio por club más alto de todo el informe: 4.063 millones de euros de promedio por representante español frente a los 3.355 millones de los conjuntos británicos.

El Top 10 del Valor Empresarial en Europa (2026)

Puesto Club Valor (mEUR) Variación 1º Real Madrid 7.725 +23% 2º FC Barcelona 5.918 +33% 3º Manchester City Cae al 3º Estable 4º Manchester United Fuera del Top-3 Estancado 5º Arsenal Subida fuerte +921m (Absoluto)

Nota: El desplome de la Serie A italiana continúa acentuándose; la Juventus cae al 14º puesto y ningún club transalpino logra colarse dentro del Top-10 comercial.

Conclusión: Un negocio que camina hacia los 73.000 millones

A nivel global, la industria del balompié europeo cotiza al alza. El valor agregado de los 32 clubes analizados asciende ya a 72.600 millones de euros, una cifra que casi triplica los registros de hace una década. Football Benchmark asocia esta histórica revalorización a los nuevos formatos comerciales implantados en el ecosistema futbolístico, entre los que destacan el nuevo modelo de la UEFA Champions League y las expectativas financieras derivadas del nuevo formato del Mundial de Clubes de la FIFA.