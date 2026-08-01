Los agentes del Servicio Marítimo intensifican las labores de búsqueda en el mar mientras la cifra de migrantes localizados sin vida en la ciudad autónoma en lo que va de año se eleva a 97 personas

La Guardia Civil ha recuperado desde la tarde de este viernes diez nuevos cadáveres de personas migrantes que intentaron cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva registrada el pasado jueves. Con la localización de estos últimos cuerpos, el balance de víctimas mortales provocadas por este episodio, que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad autónoma, se eleva ya a 67 fallecidos, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno. Asimismo, con estos recientes hallazgos, la cifra acumulada de personas migrantes encontradas sin vida en Ceuta en lo que va de año alcanza las 97.

La Guardia Civil intensifica los rastreos marítimos tras contener la entrada de migrantes

El instituto armado ha procedido a intensificar las labores de búsqueda de cuerpos sin vida en el medio marino. Este despliegue de rastreo se ha visto reforzado después de que, gracias a la colaboración del Ejército y de las autoridades marroquíes, se haya conseguido frenar de manera efectiva el goteo constante de entradas irregulares procedentes del país vecino.

En el marco de este operativo de búsqueda y rescate, los agentes pertenecientes al Servicio Marítimo continúan a las 9.30 horas de este sábado peinando de forma exhaustiva la zona marítima. El propósito fundamental de los efectivos desplegados es localizar a la totalidad de las víctimas originadas por esta crisis migratoria en las aguas ceutíes.

Evolución de las cifras de víctimas registradas en las aguas de la ciudad autónoma

La evolución del recuento de fallecidos ha experimentado un incremento constante durante las últimas horas del operativo. Pasadas las 17.30 horas de este viernes, el balance oficial establecido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contabilizaba un total de 57 cuerpos recuperados en aguas de Ceuta.

Sin embargo, a las 9.30 horas de este sábado, las fuentes de la Delegación del Gobierno han verificado que la cifra total de víctimas mortales asociadas a la entrada masiva del jueves se ha incrementado en una decena de personas respecto al recuento previo, fijando el cómputo oficial en 67 fallecidos.

Un incremento significativo respecto a los datos acumulados del ejercicio 2025

Los diez nuevos hallazgos producidos en el mar han tenido un impacto directo en la estadística global de fallecimientos en el territorio de la ciudad autónoma. Con la confirmación de estos datos por parte de la Delegación del Gobierno, son ya 97 las personas migrantes que han sido localizadas sin vida en Ceuta en lo que va de año.

Esta cifra acumulada contrasta con los registros consolidados en el periodo anterior, puesto que el año 2025 concluyó con un dato total de 46 cadáveres de personas migrantes localizados en el ámbito geográfico de Ceuta.