El marco normativo comunitario impone controles de filtrado obligatorios y agiliza las devoluciones tras la entrada en vigor del Pacto sobre Migración y Asilo y la tramitación final del Reglamento de Retornos

La reciente presión migratoria en la frontera terrestre de Ceuta vuelve a situar en el centro del debate político la eficacia de las devoluciones y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. El Gobierno estima un ritmo de 150 retornos por minuto hacia Marruecos desde la ciudad autónoma, en un escenario donde el marco legal comunitario refuerza las herramientas de respuesta directa en el terreno.

El marco legal vigente del Pacto de Asilo y Migración

A diferencia de otras iniciativas en desarrollo, el marco general del Pacto sobre Migración y Asilo es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea desde el pasado 12 de junio de 2026. Este paquete normativo impone los controles obligatorios de filtrado de siete días a la llegada a la frontera, la toma de datos biométricos en el sistema Eurodac a partir de los seis años de edad y el establecimiento de un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los socios comunitarios.

Medidas operativas sobre el terreno y presencia de Frontex

En puntos de alta tensión fronteriza como Ceuta, la Unión Europea aplica ya mecanismos operativos apoyados por el nuevo sistema. Destaca la utilización de la lista de países de origen seguros, en la que se encuentra incluido Marruecos, un catálogo que permite a las autoridades clasificar las solicitudes de asilo de sus nacionales como presuntamente infundadas y aplicar procedimientos exprés de inadmisión y retorno en la frontera.

Asimismo, se encuentra activa la externalización del control migratorio mediante la cooperación policial y acuerdos bilaterales de contención previa. Sobre el terreno se mantiene la presencia de la Agencia de Asilo de la UE y la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entidad que cuenta con una treintena de efectivos desplegados en la zona, según confirman fuentes comunitarias.

Tramitación del Reglamento de Retornos y la postura de España

En paralelo, la Unión Europea afronta la recta final de la tramitación del Reglamento de Retornos, la norma que sustituirá a la directiva de 2008 para imponer un sistema único y directamente aplicable en los 27 Estados miembros. El texto, aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026, espera su adopción formal por el Consejo de la UE para su posterior publicación en el Diario Oficial de la UE.

Este reglamento plantea la agilización de las expulsiones y la creación de centros de retorno para migrantes irregulares en terceros países que cumplan una serie de requisitos basados en los derechos humanos, una herramienta a la que España se ha opuesto formalmente desde su concepción.

Funcionamiento de la Reserva Anual de Solidaridad

El nuevo marco migratorio ya incluye la Reserva Anual de Solidaridad, un sistema obligatorio pero flexible que fija un suelo comunitario de 30.000 reubicaciones de solicitantes de asilo al año o una bolsa de 600 millones de euros, calculada según la población y el PIB de cada Estado.

Los socios comunitarios que rechacen acoger a migrantes en su territorio deberán abonar 20.000 euros por cada persona no reubicada de su cuota. Esta compensación financiera se destina a reforzar las fronteras exteriores, las infraestructuras de acogida y la cooperación en los países de origen.

La normativa vigente exime de estas aportaciones a los países situados en primera línea —como es el caso de España— cuando la Comisión Europea determine que sufren «presión migratoria», circunstancia que les permite dejar de pagar y convertirse en receptores netos de fondos, personal operativo o reubicaciones.