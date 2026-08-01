La mayoría de adultos necesita entre 7 y 9 horas de sueño; mantener horarios regulares y un entorno adecuado suele ser suficiente para mejorar la calidad del descanso.

Esta guía recoge hábitos respaldados por estudios sobre higiene del sueño y prácticas clínicas como la terapia conductual para el insomnio (CBT-I).

1) Prioriza una rutina de sueño consistente

El cerebro aprende patrones: horarios regulares —especialmente la hora de levantarse— ayudan a sincronizar el reloj biológico.

Elige una hora de levantarte que puedas sostener la mayoría de los días.

que puedas sostener la mayoría de los días. Antes de dormir, sigue una rutina corta y repetible (por ejemplo, ducha templada, lectura ligera o ejercicios de respiración).

(por ejemplo, ducha templada, lectura ligera o ejercicios de respiración). Si algún día te acuestas tarde, evita compensar durmiendo mucho más por la mañana: altera el ritmo.

2) Usa la luz a tu favor

La exposición luminosa condiciona el ciclo sueño-vigilia. Por la mañana, la luz natural refuerza la vigilia; por la noche, la luz intensa y la luz azul retrasan la somnolencia.

Al despertar, busca luz natural durante unos minutos.

durante unos minutos. En las horas previas a dormir, reduce la intensidad de pantallas e iluminación.

Si usas dispositivos, da pausas y baja el brillo progresivamente.

3) Optimiza el dormitorio: oscuro, fresco y silencioso

El entorno condiciona la continuidad del sueño.

Un dormitorio demasiado cálido, ruidoso o iluminado tiende a fragmentar la noche; pequeñas intervenciones suelen producir mejoras visibles.

Oscuridad : persianas, cortinas o antifaz si lo necesitas.

: persianas, cortinas o antifaz si lo necesitas. Temperatura : busca un ambiente fresco y estable.

: busca un ambiente fresco y estable. Ruido : si no puedes eliminarlo, prueba tapones o ruido blanco suave.

: si no puedes eliminarlo, prueba tapones o ruido blanco suave. Colchón y almohada: si hay molestias recurrentes, revisarlos o cambiarlos puede ser un cambio importante.

4) Cuidado con la cafeína y el alcohol

La cafeína es un estimulante que puede retrasar el inicio del sueño y reducir su profundidad. El alcohol facilita el sueño inicial en algunas personas pero suele alterar la arquitectura del sueño y favorecer despertares nocturnos.

Evita la cafeína por la tarde-noche y observa cómo te afecta.

Si consumes alcohol, que sea moderado y no demasiado cerca de la hora de dormir.

y no demasiado cerca de la hora de dormir. Si no estás seguro de tu sensibilidad, prueba cambios graduales para identificar el impacto.

5) Siestas: útiles si son breves

Las siestas cortas pueden recuperar rendimiento sin perjudicar la noche; las largas o muy tardías sí interfieren.

Si necesitas siesta, que sea breve (20–30 minutos).

(20–30 minutos). Evita siestas en la franja previa a la hora habitual de dormir.

Si la siesta “roba” tu sueño nocturno, reduce su duración o elimínala.

6) Gestiona el tiempo en cama: regla de oro

Permanecer mucho tiempo en la cama despierto puede crear la asociación «cama = vigilia». La CBT-I recomienda actuar para romper esa asociación.

Si tras un rato no concilias el sueño, levántate y realiza una actividad tranquila en otra habitación.

y realiza una actividad tranquila en otra habitación. Vuelve a la cama cuando sientas sueño.

Evita mirar la hora: suele aumentar la activación y la ansiedad.

7) Baja la intensidad mental antes de dormir

La rumiación y la activación mental son obstáculos comunes. No se trata de forzar el “apagado”, sino de crear un cierre suave del día.

Prueba una rutina de desconexión : respiración lenta, estiramientos suaves o lectura ligera.

: respiración lenta, estiramientos suaves o lectura ligera. Si hay preocupaciones, anótalas con un plan breve y déjalas para la mañana.

Evita trabajo y debates intensos cerca de la hora de dormir.

Cuándo conviene pedir ayuda

Consulta si los problemas persisten, causan malestar importante o aparecen síntomas como ronquidos fuertes con pausas respiratorias, somnolencia diurna marcada o dolor frecuente. Un profesional puede valorar causas tratables y diseñar un plan.

Empieza por lo básico: horarios, luz y dormitorio. Con cambios sostenidos, muchas personas observan mejoras en semanas gracias al reajuste del sistema de sueño.