La Confederación de Empresarios informa de la reapertura del tejido comercial tras dos días de cierre casi total y señala que en la ciudad autónoma permanecen alrededor de 5.000 personas del contingente inicial

El comercio de Ceuta ha comenzado a recuperar de manera progresiva su actividad habitual a lo largo de la mañana de este sábado, si bien lo hace «con cautela», según ha comunicado la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE). La reapertura del tejido empresarial local se produce después de que la inmensa mayoría de los establecimientos permanecieran cerrados desde la tarde del pasado jueves, fecha en la que se registró la entrada masiva e incontrolada de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos hacia la ciudad autónoma.

Refuerzo de la seguridad para garantizar el desarrollo comercial

La organización empresarial ha emitido un mensaje oficial tras mantener contactos directos con fuentes oficiales. Dichos interlocutores han trasladado a la patronal ceutí que durante la jornada de este sábado «se mantendrá un refuerzo de la presencia de efectivos de seguridad en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de contribuir a la tranquilidad y al normal desarrollo de la actividad comercial».

Asimismo, las estimaciones trasladadas a la CECE señalan que en la actualidad permanecen en el municipio «alrededor de 5.000» personas de las 50.000 que lograron acceder a Ceuta el jueves, de acuerdo con las cifras oficiales facilitadas por el Gobierno de España. Ante este escenario, la dirección de la Confederación de Empresarios ha realizado «un llamamiento a la calma, a la responsabilidad y al apoyo a nuestro comercio local», añadiendo que «con prudencia y cautela, colaboración y confianza en el trabajo de las administraciones y de los cuerpos encargados de la seguridad, seguiremos avanzando hacia la plena normalidad de nuestra ciudad».

Cierre en cadena del sector empresarial desde la tarde del jueves

El cese de la actividad económica se desencadenó en la tarde del jueves, momento en el que la mayoría de los negocios locales optaron por echar el cierre al constatar que decenas de miles de inmigrantes accedían de forma irregular y sin control a la ciudad autónoma desde territorio marroquí. En recintos como el Centro Comercial Parques de Ceuta, la decisión de clausurar las instalaciones se adoptó al mediodía, tras una mañana en la que se había procedido a intensificar la seguridad privada en los establecimientos, según confirmaron fuentes de la dirección de una de las grandes superficies del complejo.

Aunque durante la mañana del viernes algunas cafeterías y tiendas de ultramarinos intentaron abrir sus puertas mientras miles de inmigrantes deambulaban por las vías de la ciudad, los negocios se vieron obligados a cerrar pocas horas después debido a la masiva presencia de extranjeros agolpados en las entradas en busca de comida y bebida.