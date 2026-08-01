El jefe del Ejecutivo exige una reunión urgente de los ministros del Interior de los Veintisiete, defiende la política migratoria española y apela a la unidad europea respaldándose en los datos oficiales de Frontex entre 2021 y 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este sábado una carta dirigida a las instituciones europeas para expresar su protesta formal ante la actitud insolidaria manifestada por diversos países frente a la crisis migratoria acontecida en Ceuta. En la misiva remitida a los organismos comunitarios, el jefe del Ejecutivo ha solicitado la convocatoria de una reunión de los ministros del Interior de los Veintisiete estados miembros con el fin de abordar la situación. Asimismo, Sánchez ha defendido la política migratoria implementada por el Ejecutivo frente a las recriminaciones vertidas tras los episodios registrados en la ciudad autónoma, haciendo un llamamiento expreso a la unidad en el seno de la Unión Europea.

Exigencia de una reunión del Consejo de Interior y apelación a los tratados europeos

La iniciativa diplomática del presidente del Gobierno se ha materializado mediante el envío de la carta a las instituciones de la Unión Europea este sábado, en un contexto marcado por las reprobaciones de diversos ejecutivos comunitarios a la gestión realizada por España tras la avalancha migratoria vivida en Ceuta. Con el objetivo de articular una respuesta coordinada, el jefe del Ejecutivo ha demandado de manera explícita la celebración de un encuentro que reúna a los ministros del Interior de los Veintisiete.

De forma paralela a la vía institucional, Sánchez ha trasladado su posición a través de la red social X, donde ha remarcado que la solidaridad y la empatía constituyen elementos opcionales, si bien ha subrayado que el cumplimiento y respeto a los tratados europeos y a los datos resultan de obligado acatamiento.

Comparativa de las rutas migratorias europeas según los datos de Frontex

Para sustentar la postura del Gobierno y respaldar su argumentario frente a los cuestionamientos externos, el presidente ha hecho públicos los datos estadísticos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) relativos a los accesos irregulares contabilizados entre los años 2021 y 2026. A través de este desglose numérico, Sánchez ha pretendido encuadrar la presión migratoria que afronta el territorio español dentro del panorama global de la Unión Europea.

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

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Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Defensas del Ejecutivo y llamamiento a la cohesión comunitaria

Mediante la aportación de estos registros estadísticos, la Presidencia del Gobierno ha buscado evidenciar el volumen de la carga migratoria asumida por España en relación con el resto de los pasos fronterizos de la Unión Europea. La difusión de esta comparativa coincide en el tiempo con la postura crítica adoptada por varios gobiernos del continente, los cuales han puesto en entredicho el desempeño de las autoridades españolas a raíz de la reciente crisis sufrida en Ceuta.

Frente a la disparidad de criterios reflejada entre los socios comunitarios, el presidente del Gobierno ha concluido su pronunciamiento público haciendo una apelación directa a la cohesión del bloque comunitario, manifestando que no es momento para la división, sino para continuar en el proceso de construcción de una Unión Europea fuerte y unida.