El dispositivo marítimo, que cuenta con una primera línea de boyas de la Armada y un canal de paso para las patrulleras de la Guardia Civil, se despliega tras una noche sin incidentes en la que las entradas se han detenido por completo

El Gobierno de España ha iniciado en la mañana de este sábado los trabajos para la colocación de una barrera de contención marítima en la ciudad autónoma de Ceuta, tras constatar que la situación en la frontera ha transcurrido con normalidad durante las últimas horas. La medida preventiva tiene como epicentro el espigón del Tarajal, punto estratégico donde se ha desplegado una estructura neumática de 500 metros de longitud y una envergadura total de 1,70 metros entre la superficie y la zona sumergida, orientada a blindar el paso fronterizo y prevenir el cruce de personas de manera irregular desde Marruecos.

Detalles técnicos de la barrera neumática en la frontera del Tarajal

El despliegue de los trabajos ha dado comienzo a las 7:50 horas del sábado según han comunicado fuentes de la Moncloa. El eje central de este dispositivo de seguridad fronteriza radica en una barrera neumática de medio kilómetro de extensión lineal. En lo relativo a sus especificaciones dimensiones y técnicas, el elemento cuenta con una altura visible en superficie que oscila entre los 30 y los 70 centímetros, la cual se complementa con una parte sumergida en el mar que alcanza hasta un metro de profundidad.

Esta estructura principal no actúa de forma aislada, sino que forma parte de un sistema combinado que integra en una primera línea de acción una serie de boyas fondeadas que han sido proporcionadas por la Armada Española. Para asegurar el mantenimiento y la operatividad del perímetro, el diseño incluye la habilitación de un canal intermedio de navegación. Esta vía permitirá a las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección y supervisión directa de la barrera neumática instalada en las inmediaciones del espigón del Tarajal.

Situación de normalidad y paralización de los accesos a Ceuta

Desde el Ejecutivo central han valorado el transcurso de la última noche en la ciudad autónoma bajo el término de normalidad. De acuerdo con la información facilitada por las autoridades gubernamentales, las entradas de migrantes a Ceuta se han detenido en su totalidad durante el último periodo. De forma paralela, el flujo de salidas de personas con destino a Marruecos ha continuado desarrollándose a lo largo de las últimas horas sin que se hayan registrado incidentes destacables en el entorno de la línea fronteriza.

Despliegue del Ministerio del Interior y coordinación de las Fuerzas de Seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permanece en la ciudad autónoma para supervisar de primera mano la evolución de los acontecimientos y la eficacia del dispositivo marítimo desplegado. Durante la mañana de este sábado, el titular de la cartera de Interior mantendrá una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, así como con los principales mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la zona.

Fuentes del departamento que dirige Grande-Marlaska han incidido en la relevancia estratégica del canal intermedio diseñado en la barrera, el cual está específicamente concebido para que los medios navales de la Guardia Civil puedan llevar a cabo las labores de protección de la infraestructura neumática de contención frente al espigón ceutí.