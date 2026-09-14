Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años de la Universidad de Granada (UGR), ha sido asesinada este pasado sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos. La joven, de origen canario y alumna de cuarto curso del grado en Educación Infantil, se encontraba en el país azteca realizando una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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La Fiscalía General del Estado de Morelos ha incoado la investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta de la universitaria. El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, ha confirmado que se han activado los cauces diplomáticos para asistir a los familiares:

«Inmediatamente establecimos contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención. Esto nos permitirá tener contacto con los familiares y darles todo el apoyo necesario». Lee tambien: Fechas clave para los estudiantes de Ceuta que quieren entrar en la Universidad

Asimismo, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha ratificado el respaldo de las autoridades locales y la coordinación diplomática. La tragedia se enmarca en un contexto de alta violencia machista en el país, donde se registran una media de diez mujeres asesinadas al día y una cuarta parte de los casos se investigan formalmente como feminicidios.

La UGR decreta un minuto de silencio y expresa su «rabia institucional»

La noticia ha causado una profunda consternación en la comunidad universitaria. El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha transmitido su «profunda tristeza» y la «rabia institucional» de la academia, asegurando que la institución se ha puesto a entera disposición de los allegados para «ayudarles y acompañarles en este trance y en el viaje a México».

Como medida de repulsa, la universidad ha convocado un minuto de silencio a las 11:00 horas en las puertas de todos sus centros de trabajo. En un comunicado oficial, la institución ha trasladado sus condolencias a la familia y ha reafirmado su compromiso social:

«Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha confirmado que el Consulado General de España en Ciudad de México mantiene un seguimiento exhaustivo de las pesquisas judiciales y un contacto permanente con la familia de la víctima para facilitar la repatriación y las gestiones pertinentes.