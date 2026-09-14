MADRID. — El Gobierno de la Nación ha elevado el tono contra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), al que acusa de actuar de manera «desleal» respecto al Ejecutivo central en medio de la crisis provocada por la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

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A través del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la Moncloa ha censurado el giro de postura del dirigente ceutí, reprochándole que haya abandonado el perfil institucional que mantenía en episodios de tensión precedentes.

Claves del choque institucional

Acusación de deslealtad: Óscar López lamentó públicamente la postura de Vivas, asegurando que está actuando de una «forma diferente» a como lo hacía en el pasado, cuando era un presidente autonómico que «sabía estar» y «primaba la institucionalidad y el acuerdo».

Óscar López lamentó públicamente la postura de Vivas, asegurando que está actuando de una «forma diferente» a como lo hacía en el pasado, cuando era un presidente autonómico que «sabía estar» y «primaba la institucionalidad y el acuerdo». Giro respecto a crisis anteriores: Desde el Ejecutivo central se afea al presidente de Ceuta que haya roto el clima de entendimiento que caracterizó la relación entre ambas administraciones durante anteriores contingencias migratorias.

Desde el Ejecutivo central se afea al presidente de Ceuta que haya roto el clima de entendimiento que caracterizó la relación entre ambas administraciones durante anteriores contingencias migratorias. Contexto de fricción: Las críticas de la Moncloa llegan tras las gestiones de Vivas en Bruselas para reclamar mayor firmeza a la Unión Europea, el despliegue permanente de Frontex y el reconocimiento explícito de las fronteras de Ceuta y Melilla como límites exteriores del espacio comunitario.

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