Las organizaciones estudiantiles de Ceuta han secundado este viernes una jornada de huelga y se han concentrado ante la Delegación del Gobierno para exigir mayores medidas de seguridad en sus desplazamientos a los centros educativos.

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Las organizaciones estudiantiles de Ceuta han secundado este viernes una jornada de huelga general en el ámbito educativo, acompañada de una concentración ante las puertas de la Delegación del Gobierno. La movilización tiene como objetivo reclamar un refuerzo en las medidas de seguridad durante los trayectos diarios de los alumnos hacia sus respectivos colegios e institutos.

La protesta ha contado con la asistencia de representantes de la comunidad estudiantil en pleno arranque del curso escolar. Según las estimaciones trasladadas por los propios organizadores de la convocatoria, el seguimiento del paro ha alcanzado a unos 5.000 estudiantes de la ciudad autónoma.

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El responsable del movimiento estudiantil, Adil Hamed Cañibano, procedió a la lectura de un manifiesto en el que enfatizó que la vigilancia no debe restringirse únicamente a los accesos directos de los centros educativos. En este sentido, ha solicitado de forma expresa la presencia permanente de efectivos uniformados tanto en los recorridos peatonales como en las paradas de autobús urbano.

Durante su intervención, el portavoz sostuvo que el derecho fundamental de los niños y jóvenes ceutíes pasa por acudir a sus aulas con total tranquilidad. Asimismo, cuestionó que las autoridades hablen de normalidad en el inicio del curso escolar cuando, a su juicio, no se garantiza un despliegue suficiente de las fuerzas de seguridad en las vías públicas que emplean los alumnos.