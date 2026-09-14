CEUTA. — Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres de nacionalidad marroquí acusados de haber ocupado ilegalmente tres inmuebles residenciales en distintas zonas de Ceuta. Los arrestados se encuentran bajo custodia policial a la espera de ser puestos a disposición de la autoridad judicial.

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Según informaron fuentes policiales a la Agencia EFE, las intervenciones se produjeron en las últimas horas gracias a la colaboración de los vecinos, quienes alertaron a los agentes tras percatarse de la presencia e intrusión de desconocidos en las viviendas.

Los tres individuos permanecían en la ciudad autónoma desde finales del pasado mes de julio, tras acceder de forma irregular en los episodios de entrada masiva registrados por la frontera de El Tarajal. Los arrestados no opusieron resistencia en el momento de la intervención y afrontan cargos por un presunto delito de allanamiento de morada.

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