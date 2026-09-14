CEUTA. — La Ciudad Autónoma de Ceuta ha formalizado una petición de ayuda al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que aplique «medidas urgentes» orientadas a paliar el impacto medioambiental en su territorio. La solicitud se produce como consecuencia directa de las entradas masivas registradas por el paso de El Tarajal a finales de julio y la posterior proliferación de campamentos y asentamientos informales en diversas zonas de la ciudad.

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El Ejecutivo ceutí advierte del deterioro ecológico en los espacios afectados e insiste en la necesidad de intervención estatal para abordar la limpieza, conservación y regeneración de los entornos naturales dañados.

Claves de la solicitud

Origen del problema: El incremento de la presión sobre el medio natural se desencadenó tras los episodios de acceso masivo a través de la frontera de El Tarajal durante los días 30 y 31 de julio.

El incremento de la presión sobre el medio natural se desencadenó tras los episodios de acceso masivo a través de la frontera de El Tarajal durante los días 30 y 31 de julio. Consecuencias en el territorio: La consolidación y permanencia de asentamientos irregulares en distintos puntos de la ciudad autónoma ha provocado un sobreimpacto en la gestión de residuos y en la preservación de los espacios naturales locales.

La consolidación y permanencia de asentamientos irregulares en distintos puntos de la ciudad autónoma ha provocado un sobreimpacto en la gestión de residuos y en la preservación de los espacios naturales locales. Petición al Gobierno central: Ceuta reclama la implicación directa del departamento que dirige Teresa Ribera para coordinar un plan de actuaciones de emergencia que mitigue los daños ambientales derivados de esta crisis humanitaria.

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