MADRID. — La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, puso en manos del actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños —quien en aquel momento ejercía como secretario general de la Presidencia—, su dispositivo móvil tras haber sufrido una infección cibernética en medio del conflicto diplomático con Marruecos desencadenado por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

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Según la información revelada por el diario ABC, los servicios secretos marroquíes habrían tenido conocimiento del traslado e ingreso hospitalario de Gali en España precisamente a través del espionaje e infiltración en el teléfono móvil de la entonces jefa de la diplomacia española.

Claves del caso

El origen del espionaje: El hackeo al terminal de González Laya se produjo en un contexto de máxima tensión diplomática entre Madrid y Rabat, provocado por la acogida médica de Brahim Gali en un hospital de Logroño en la primavera de 2021.

El hackeo al terminal de González Laya se produjo en un contexto de máxima tensión diplomática entre Madrid y Rabat, provocado por la acogida médica de Brahim Gali en un hospital de Logroño en la primavera de 2021. Cadena de custodia: Tras detectarse la brecha de seguridad y las sospechas de espionaje (vinculado al software Pegasus), el dispositivo fue entregado directamente a Félix Bolaños dentro del ámbito de la Moncloa para su análisis y custodia técnica.

Tras detectarse la brecha de seguridad y las sospechas de espionaje (vinculado al software Pegasus), el dispositivo fue entregado directamente a Félix Bolaños dentro del ámbito de la Moncloa para su análisis y custodia técnica. Alcance e implicaciones: La filtración de la información de la exministra permitió a los servicios de inteligencia extranjeros anticipar los movimientos del Ejecutivo español durante uno de los episodios más críticos de la relación bilateral reciente entre España y Marruecos.

El hallazgo se suma a las pesquisas e investigaciones previas sobre el uso de Pegasus contra altos cargos del Gobierno central en ese mismo periodo.

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