El participante de ‘Supervivientes All Stars’ aborda en Honduras el impacto del conflicto del clan Pantoja en su matrimonio, la ausencia de la artista en el enlace de 2023 y la repercusión anímica en su vida cotidiana

El regreso de Asraf Beno a los Cayos Cochinos para participar en la tercera edición de ‘Supervivientes All Stars‘ ha vuelto a situar en el foco mediático la compleja dinámica que atraviesa el clan Pantoja. Tres años después de su primera experiencia en el formato, en la que rozó la final en 2023, el modelo ha compartido con sus compañeros de concurso diversas reflexiones acerca de la relación que su mujer, Isa Pantoja, mantiene con su progenitora, la cantante Isabel Pantoja, revelando además decisiones inéditas adoptadas durante la celebración de su matrimonio.

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El testimonio de Beno se produce en un periodo de marcado distanciamiento entre la ‘influencer’ y la artista. Según ha expuesto el propio concursante, tras un breve acercamiento sucedido meses atrás en el que la tonadillera entabló contacto escrito con su hija, la comunicación se ha interrumpido por completo. Ante esta falta de respuesta, el participante ha expresado su disconformidad con la actitud de la intérprete, cuestionando que se juegue con las expectativas anímicas de una persona e indicando que, a su juicio, no han existido motivos justificados para que la artista se haya alejado de su hija menor.

La decisión organizativa en la celebración del enlace

Uno de los aspectos centrales revelados por Asraf Beno hace referencia a la boda del matrimonio, celebrada en 2023 en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. El participante ha lamentado la ausencia de Isabel Pantoja en el enlace y ha detallado la medida organizativa que tomó durante el banquete para evitar un agravio comparativo que pudiese perjudicar emocionalmente a su esposa.

Con el objetivo de que Isa Pantoja no se sintiese desprotegida ante la nutrida presencia de la familia del novio —entre los que se encontraban sus padres y hermanos— frente a la representación del lado materno, reducida a las figuras de Dulce y Anabel, la pareja optó por no sentar a sus familiares en la mesa presidencial. Según ha explicado Beno, la determinación final fue que ambos se sentasen a solas durante la comida para equilibrar la situación visible en el evento.

Consecuencias anímicas y la necesidad de terapia de pareja

Asimismo, Beno ha recordado que la tonadillera no conoce a Cairo, el hijo en común del matrimonio, quien cumplió su primer año de vida este pasado verano. En sus conversaciones en la isla, el concursante ha analizado las diferencias de comportamiento en el seno de la familia, señalando que, a diferencia de otros miembros que han realizado declaraciones públicas severas contra la artista, su esposa no ha incurrido en ese tipo de actuaciones.

Todo lo que Asraf ha contado sobre Isabel Pantoja: "No tiene trato con nosotros, no conoce a nuestro hijo" #TierraDeNadie1 https://t.co/guE4E3vnbX — Supervivientes (@Supervivientes) September 15, 2026

Por último, el modelo ha abordado las consecuencias directas que este distanciamiento continuado provoca en la convivencia y en el estado del matrimonio. Beno ha confirmado que el estado de ánimo de Isa Pantoja se ha visto gravemente afectado por la incertidumbre del vínculo maternal, hasta el punto de repercutir en la dinámica de la pareja. Para intentar gestionar esta carga emocional, ambos han acudido a terapia y han procurado limitar las conversaciones relativas a la tonadillera en su entorno doméstico para preservar su estabilidad sentimental.