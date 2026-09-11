La victoria de Peñate en el duelo de capitanes otorgó el privilegio de la inmunidad a Yola Berrocal, mientras que el bombero señaló de forma directa a Alma Bollo tras una prueba determinante en Cayos Cochinos

‘Supervivientes All Stars 3’ ha arrancado su andadura en Telecinco con una jornada inaugural repleta de dinámicas decisivas y giros tácticos desde Honduras. La nueva edición del formato de entretenimiento ha situado en el centro de la acción a Rubén Torres y Marta Peñate, quienes han regresado al concurso en calidad de capitanes. Tras medirse en el juego del ‘Enigma’ y recibir las instrucciones del presentador Jorge Javier Vázquez sobre las competencias atribuida a sus cargos, ambos contendientes se han batido en un duelo directo cuyo desenlace ha determinado las primeras consecuencias de la temporada: la concesión de una inmunidad y una nominación directa de forma inmediata.

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La victoria en este primer reto de capitanes ha correspondido a Marta Peñate, lo que le ha otorgado el poder de blindar a un integrante de su equipo ante las inminentes votaciones. Tras un periodo de reflexión, la capitana ha optado por otorgar la inmunidad directa a Yola Berrocal, quien ha recibido la noticia con un efusivo abrazo hacia su compañera, asegurando así su permanencia una semana más sin riesgo de expulsión.

La nominación directa de Alma Bollo y la reacción en el equipo

La derrota en la prueba ha obligado a Rubén Torres a asumir la responsabilidad de señalar al primer nominado de la edición entre los miembros de su grupo. «Empezamos bien«, manifestaba el bombero antes de comunicar su veredicto. Torres ha argumentado su elección bajo el criterio deportivo y de rendimiento de la jornada: «Me voy a decantar por Alma, lo siento, porque ha hecho el mejor salto… una de cal y otra de arena».

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Las decisiones "clave" de Rubén Torres y Marta Peñate dejan al primer nominado y al primer inmune de esta edición: "Una de cal y otra de arena" #SVGala1 https://t.co/g7reGVR4Jh — Telecinco (@telecincoes) September 11, 2026

Por su parte, la hija de Raquel Bollo ha encajado la decisión de su capitán de forma deportiva. «Si no era por Torres… aquí hemos venido a esto…», ha señalado la concursante ante las cámaras. De este modo, Alma se convierte en la primera nominada de la temporada, una condición que coincide paradójicamente con el reconocimiento del público, al haber sido la participante más votada a través de la plataforma Mediaset Infinity por realizar el mejor salto desde el helicóptero.

¡TODOS A VOTAR POR VUESTRO SALTO FAVORITO!



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Agenda de nominaciones y emotivo cierre desde el plató

Tras la resolución de los privilegios y penalizaciones de los capitanes, Jorge Javier Vázquez ha precisado la escaleta del programa para las próximas jornadas. El conductor del espacio ha comunicado que el desarrollo completo del proceso de nominaciones se emitirá este domingo durante el estreno de ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘, formato que estará conducido por la presentadora Sandra Barneda.

Antes de dar por concluida la gala inaugural, el presentador ha dedicado unas palabras a María Lamela, destacando el trabajo conjunto en el arranque del formato: «María, qué bien habernos reencontrado contigo. Cómo te hemos y te he echado de menos. Tengo ganas de escucharte hablar sin parar». Asimismo, el comunicador se ha dirigido a los espectadores en representación de la producción del reality: «Quería decir una cosa. Todo el equipo estábamos y estamos deseando que esta decisión sea buenísima y entretenida. Y que la disfrutéis. Estamos muy nerviosos y ojalá que os lo hayáis pasado muy bien. Todo lo que hemos hecho esta noche es por vosotros y esta edición seguirá siendo por vosotros. Muchísimas gracias».