AEMET prevé máxima 25°C y mínima 19°C en Ceuta para este sábado 29 de agosto de 2026, con cielo despejado.

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La sensación térmica se mueve en el mismo rango (25–19°C). Sopla brisa del Este (E) a 10 km/h, la probabilidad de precipitación es del 0% y la humedad relativa oscila entre 60% y 90%. El índice UV máximo será de 7, por lo que la radiación será alta durante las horas centrales.

Previsión para los próximos días

Para domingo 30 de agosto la AEMET mantiene estabilidad: despejado, 26°C de máxima y 18°C de mínima; viento del Este con rachas hasta 15 km/h y sin señales de lluvia.

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El lunes 31 de agosto se espera un cambio a nuboso, con temperaturas similares (máx. 26°C, mín. 20°C) y viento del Este más débil (10 km/h), lo que dejará una jornada menos ventosa pese a la nubosidad.

En la previsión para el martes 1 de septiembre figura máxima 26°C y mínima 21°C, pero en los datos recibidos aparecen valores en blanco para el estado del cielo y la velocidad del viento (“viento km/h”); consulte la actualización de AEMET cuando esté disponible.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: E (10 km/h)

E (10 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: máxima 90% / mínima 60%

máxima 90% / mínima 60% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Protección solar: gorra o sombrero, gafas y crema con factor alto durante las horas de mayor radiación. Llevar una prenda ligera para la noche, cuando la temperatura baja a 19°C.

Si vas a estar en zonas abiertas, ten en cuenta la brisa del Este, que puede resultar molesta en tramos expuestos.

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