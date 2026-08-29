El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica el listado de guardias para sábado, 29 de agosto de 2026: 3 farmacias de guardia.

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El listado incluye la ubicación por zonas y el turno nocturno, con las direcciones y teléfonos facilitados por el Colegio. En este turno, la farmacia PUYA C.B. aparece tanto en la zona de Campo Exterior como en el turno de noche; conviene llamar antes para confirmar disponibilidad y agilizar la atención.

Zona Centro

NIETO (Centro) – Direccion: C/ REAL 39 (LOS REMEDIOS) – Teléfono: 856 20 85 17

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior; también cubre el turno de noche) – Direccion: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Llama antes y lleva tu receta médica para acelerar el servicio.

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