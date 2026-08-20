El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su firme respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio, asegurando que «todas las ciudades de Europa se sienten hoy atacadas».

Tras mantener un encuentro con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Moreno anunció que utilizará su próxima presidencia en el Comité de las Regiones de la Unión Europea para trasladar la gravedad de la situación al ámbito institucional comunitario. «Queremos llevar este asunto para que, de una manera clara, tengáis el respaldo de una de las cuatro instituciones más importantes que hay en Europa, porque todas las ciudades de Europa se sienten hoy atacadas», afirmó el líder andaluz.

Durante su intervención, Moreno reconoció que esta avalancha migratoria plantea un reto complejo con múltiplos frentes —«humanitario, legal, sanitario, social, logístico, económico y de defensa de la integridad territorial»— y dirigió duras críticas a la gestión de La Moncloa. A su juicio, el Ejecutivo central «no ha estado a la altura de la situación» y ha proyectado «una imagen de inoperancia e incompetencia que resulta grave e inadmisible».