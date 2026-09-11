El Partido Popular ha calificado este viernes de «incomprensible» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya contestado todavía a las recientes declaraciones y «amenazas» emitidas por el Ejecutivo marroquí.

Lee tambien: El PP tilda de «cabeza de turco» al asesor dimitido en Ceuta y exige la dimisión de Pedro Sánchez

Desde las filas populares critican la inacción del Palacio de la Moncloa frente a las acusaciones vertidas por Rabat, que tachó de «populista e irracional» la postura de las formaciones políticas españolas ante la crisis fronteriza.

La dirección del PP ha contrapuesto la postura abstencionista del Gobierno central con la reacción de Alberto Núñez Feijóo, subrayando que ha tenido que ser el líder de la oposición quien ejerza la interlocución en defensa de los intereses nacionales. Según la formación, Feijóo ha manifestado «lo que debería estar diciendo un presidente del Gobierno libre», reafirmando la soberanía española sobre las fronteras y exigiendo el máximo respeto institucional en el ámbito diplomático.

Lee tambien: Sira Rego admite que la devolución de un menor a Marruecos puede demorarse «meses» por la falta de respuesta de Rabat