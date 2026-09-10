CEUTA.— Un vídeo difundido en redes sociales ha sacado a la luz la colocación de trampas caseras en las zonas rocosas del Recinto, en Ceuta, destinadas a impedir el paso de las Fuerzas Armadas hasta los asentamientos improvisados de inmigrantes. En la grabación, protagonizada por dos hombres en un acantilado junto a la zona del Sarchal, uno de ellos muestra cómo dispusieron piedras sueltas sobre un cartón en una senda de paso con el objetivo explícito de hacer caer al vacío a los efectivos que intenten desalojarlos.

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«Ayer cortamos el camino por aquí para que no vinieran los militares de arriba (…). Si pisas aquí te vas directo al vacío», relata el autor en el vídeo, argumentando que lo hicieron como represalia porque, según su testimonio, los militares les pegan y les destruyeron una tienda de campaña previa. No obstante, en la grabación no se aporta ninguna prueba visual que verifique dichas acusaciones contra los miembros de las Fuerzas Armadas.

Riesgo extremo e infraestructuras ilegales en la costa

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Las imágenes muestran tanto el peligroso terreno donde se ubicó la trampa como la chabola improvisada que han construido en primera línea de playa con barras de hierro, contrachapado y plásticos:

Peligro mortal para los efectivos: La colocación de desprendimientos provocados en un acantilado añade una amenaza inédita a las labores de control de los militares, expuestos a sufrir graves daños físicos o caídas al vacío en zonas de difícil acceso.

La colocación de desprendimientos provocados en un acantilado añade una amenaza inédita a las labores de control de los militares, expuestos a sufrir graves daños físicos o caídas al vacío en zonas de difícil acceso. Ocupación del litoral: El metraje evidencia la proliferación de asentamientos informales en la costa ceutí y ha generado indignación en redes social por el contraste entre la impunidad para levantar estas estructuras y las estrictas restricciones que afronta cualquier ciudadano para acampar en el litoral.

El episodio refleja la creciente tensión y la vulnerabilidad a la que se enfrentan las fuerzas de seguridad en la ciudad autónoma tras las entradas masivas registradas desde finales de julio.