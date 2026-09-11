La Policía Local de Ceuta ha detenido a un empleado de la empresa municipal de limpieza Servilimpce por su presunta implicación en el incendio intencionado de un vehículo en el Polígono Virgen de África.

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El arresto se produjo tras sorprender al sospechoso abandonando a la fuga la zona donde acababa de prenderse fuego a un coche que ya había sufrido un ataque el día anterior. El implicado fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para su posterior puesta a disposición judicial acusado de un delito de daños por incendio.

La detención se enmarca en una ola de vandalismo registrada entre las ocho de la tarde y la una de la madrugada, periodo en el que los servicios de emergencia atendieron una decena de avisos. En total, resultaron calcinados más de seis automóviles —con un virulento fuego cerca del complejo deportivo Díaz Flor—, varios contenedores y un asentamiento de personas migrantes ubicado a la entrada del polígono del Tarajal, que quedó completamente destruido. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la autoría del resto de los siniestros.

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