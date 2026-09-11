La Fiscalía de Ceuta ha solicitado formalmente a los juzgados de la ciudad autónoma que se inhiban y remitan a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas a raíz de las denuncias interpuestas por Manos Limpias y Vox contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

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El Ministerio Público sostiene que los hechos denunciados —relacionados con su presunta omisión de respuesta ante los avisos previos a la entrada masiva de migrantes— están estrechamente vinculados con el procedimiento marco que ya instruye el órgano central sobre dicha crisis fronteriza.

La petición de la Fiscalía obedece estrictamente a un criterio de competencia procesal y no implica la atribución directas de responsabilidad o condena contra el delegado. Con este paso, el Ministerio Público busca unificar la investigación en la Audiencia Nacional, tribunal que analiza la dimensión global del suceso, la posible organización del salto y la eventual implicación o colaboración desde territorio marroquí. Corresponderá a la magistratura determinar la inhibición y decidir si las pesquisas sobre las advertencias recibidas por la Delegación del Gobierno se integran en la causa general.

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