Antena 3 confirma la continuidad de sus planes de programación para este viernes 10 de julio, permitiendo la confluencia del formato musical con el encuentro de cuartos de final de la selección española de fútbol.

Atresmedia ha tomado la determinación de mantener la planificación de su parrilla televisiva para el próximo viernes 10 de julio. La compañía audiovisual emitirá en directo la segunda semifinal de la decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’, a pesar de la coincidencia cronológica con la retransmisión en La 1 del encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Bélgica. El partido de fútbol, que se disputará en el marco del torneo desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá, dará comienzo a las 21:00 horas y cuenta con previsiones de audiencias millonarias tras el precedente del pasado lunes, cuando el enfrentamiento de la selección española contra Portugal registró un 65% de cuota de pantalla y 10.985.000 espectadores.

Estrategia de Atresmedia y confirmación oficial de la emisión en directo

La decisión estratégica de mantener la gala de ‘Tu cara me suena 13’ permite al grupo de comunicación jugar con los horarios de inicio de la emisión al tratarse de un formato producido en riguroso directo. No obstante, la franja de competencia de audiencias del programa musical podría verse afectada en caso de que el partido de fútbol requiera de la disputa de una prórroga o de una tanda de penaltis. Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic Endemol, ha ratificado formalmente la emisión al responder de manera afirmativa a las consultas planteadas por los seguidores en la red social «X», subrayando la condición de directo de la semifinal.

Tenemos SEMI FINAL en directo https://t.co/4cU9HxsYfJ — Tinet Rubira (@tinetr) July 7, 2026

La dirección de la cadena española evalúa el diseño final de la franja horaria para el viernes. Una de las opciones consiste en retrasar el arranque del concurso de imitación mediante un espacio previo de larga duración con el objetivo de esquivar la competencia directa del partido y comenzar cuando el resultado deportivo esté encarrilado. La otra alternativa contempla seguir la pauta habitual de la cadena, fijando el inicio de la gala alrededor de las 22:40 horas, lo que implicaría competir de forma directa con la última media hora del encuentro futbolístico, siempre que este concluya dentro de los 90 minutos reglamentarios y el tiempo de descuento.

La configuración de la gran final y las imitaciones de la gala

La resolución de esta segunda semifinal es clave para el desarrollo del concurso de Antena 3, cuya gran final queda programada, salvo modificaciones de última hora, para el viernes 17 de julio. La primera cita semifinalista se saldó con la clasificación directa de J Kbello, quien se convirtió en el primer finalista oficial de la edición tras alcanzar la primera posición de la tabla de puntuaciones. Los cuatro finalistas restantes se determinarán este viernes mediante la combinación de las votaciones del jurado y los sufragios emitidos por la audiencia desde sus hogares. Aquellos concursantes que logren situarse entre la segunda y la quinta posición de la clasificación general consolidada obtendrán el pase definitivo a la final.

La producción ha concretado el listado de actuaciones e imitaciones que los participantes ejecutarán sobre el escenario durante la gala en directo. El ya clasificado J Kbello realizará una actuación de exhibición imitando a Slimane. Por su parte, los concursantes que se disputan las plazas finalistas asumirán los siguientes retos musicales: María Parrado encarnará a Pastora Soler; Leonor Lavado imitará a Melody; Paula Koops se encargará de reproducir a Mecano; Martín Savi se pondrá en la piel de Camilo Sesto; Sole Giménez interpretará un tema de P!nk; Cristina Castaño asumirá el papel de Paloma San Basilio; Jesulín de Ubrique imitará a Manolo Tena y Aníbal Gómez cerrará el listado con una recreación de Radiohead.