El programa presentado por David Broncano abandonará el Teatro Príncipe de Gran Vía el próximo mes de septiembre para mudarse a unas instalaciones con capacidad para 900 personas tras confirmarse su renovación con la corporación pública hasta 2028.

El programa de televisión ‘La Revuelta’ contará con un cambio de ubicación de cara a la próxima temporada en Radiotelevisión Española (RTVE). Jorge Ponce ha sido el encargado de anunciar de forma pública que el formato de entretenimiento abandonará el Teatro Príncipe de Gran Vía, el enclave histórico que ha albergado el espacio durante sus dos primeros años de emisión en La 1 y al que el equipo liderado por David Broncano se trasladó originalmente en el año 2021 durante la etapa de ‘La Resistencia’. A partir del próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de la tercera temporada en la televisión pública tras el periodo de vacaciones estivales, el espacio de entrevistas se mudará al céntrico Teatro Albéniz.

Los motivos de la mudanza y las características del nuevo teatro

La corporación pública ha tomado la determinación de realizar este traslado con el objetivo principal de ampliar el aforo habitual de asistentes que acuden como público a cada una de las emisiones del programa. La mudanza supone un incremento notable en la capacidad de recepción de espectadores, puesto que el formato pasará de las 600 localidades disponibles en su actual emplazamiento a un total de 900 butacas en el nuevo recinto escénico.

El Teatro Albéniz se sitúa detrás de la Puerta del Sol, concretamente en la madrileña calle de la Paz, lo que modifica la dinámica de las habituales conexiones exteriores del espacio. Jorge Ponce desveló la noticia durante el transcurso de su sección de reportajes a pie de calle, justo después de que David Broncano finalizara una entrevista con el periodista Jon Sistiaga. Desde la propia Gran Vía, Ponce bromeó sobre las que serían sus últimas intervenciones en las inmediaciones actuales del teatro antes del traslado definitivo, despidiéndose de la zona repartiendo bizcocho entre los transeúntes y bailando con ciudadanos espontáneos.

⚠️ PONCE SE DESPIDE DE LA GRAN VÍA



La temporada que viene nos cambiamos de teatro y esta es la última vez de muchas cosas. Adiós, querida esquina. Nos has regalado una cantidad increíble de personajes ❤️ #LaRevuelta @jponcerivero pic.twitter.com/aVbg4JrFt6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 7, 2026

Presupuesto e inversión económica en la renovación hasta 2028

Este cambio logístico y de escenario coincide con la formalización de la continuidad de ‘La Revuelta’ en la estructura de programación de RTVE. La corporación de radiodifusión pública ha garantizado la permanencia del formato mediante un acuerdo de renovación que se extiende hasta el año 2028.

La operación conlleva una inversión económica estipulada en un importe máximo de 31,5 millones de euros. De acuerdo con los términos financieros fijados, la partida presupuestaria se traduce en un gasto asignado de 15,75 millones de euros por cada una de las temporadas contratadas. Dicha cifra representa un incremento de 1,75 millones de euros por temporada en comparación con los 14 millones de euros anuales que supuso el coste de ejecución del programa durante sus dos primeras etapas de emisión en la televisión pública. Tras el receso del verano, los espectadores podrán comprobar el diseño y la disposición del nuevo escenario en la nueva ubicación de la capital.