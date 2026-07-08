El cantante almeriense aborda en una entrevista televisiva el proceso de recuperación de su hermano en silla de ruedas y recuerda la figura de su progenitor tras su reciente pérdida a causa del Alzheimer.

El cantante David Bisbal ha compartido una serie de reflexiones personales acerca de su entorno familiar y de los acontecimientos que han marcado su vida privada en los últimos tiempos. A pesar de haber mantenido de forma habitual una postura reservada en lo relativo a su cotidianidad, el artista almeriense ha abordado de manera directa la situación de salud de su hermano, José María, así como el recuerdo de su padre, José María Bisbal, fallecido el pasado mes de febrero. En el transcurso de una conversación en el espacio de entrevistas ‘Cracks Podcast’, recogido por la agencia Europa Press, el intérprete ha analizado cómo estas circunstancias estructurales han motivado un cambio en el orden de sus prioridades vitales.

La situación de José María Bisbal y su papel en la carrera del artista

El entorno familiar del cantante sufrió un impacto notable en abril de 2023, fecha en la que José María permaneció desaparecido durante 30 horas en su localidad natal de Roquetas de Mar, una situación que derivó en una lesión medular por la que actualmente precisa el uso de una silla de ruedas. Ante esta realidad, David Bisbal ha calificado estos asuntos como cuestiones duras que habitualmente prefiere evitar, si bien ha querido remarcar la actitud de su familiar frente a la adversidad. El artista ha subrayado la determinación de su hermano en el proceso de recuperación, asegurando que «no se ha rendido, va a seguir luchando» en su día a día.

Durante la entrevista, Bisbal ha puesto en valor la trascendencia que tuvo su hermano mayor en los inicios y en la consolidación de su trayectoria en la industria musical española. Según ha relatado, fue José María quien le impulsó a presentarse a las pruebas de selección de la primera edición del concurso de televisión ‘Operación Triunfo’ en Madrid. Con posterioridad, tras la salida de la academia y la llegada del éxito comercial, se convirtió en su mano derecha ejerciendo las funciones de manager y acompañándolo de manera permanente en sus espectáculos, giras de conciertos y desplazamientos profesionales.

El cantante ha señalado que de su hermano asimiló la disciplina laboral necesaria para organizar las rutinas de trabajo. En aquella primera etapa profesional, José María se encargaba de la supervisión directa, control y organización de los horarios de las actividades, la logística de los viajes e incluso las pautas de alimentación que el artista debía seguir durante el transcurso de las giras de conciertos para mantener un estado físico adecuado ante la exigencia de las actuaciones.

El recuerdo de su padre y el soporte familiar a su madre

Otro de los ejes de la conversación se ha centrado en la figura de su padre, antiguo boxeador que falleció hace aproximadamente cuatro meses tras pasar los últimos años de su vida afectado por la enfermedad de Alzheimer. David Bisbal ha rememorado la presencia de su progenitor en el plató de televisión del programa que le dio a conocer y ha reconocido que el proceso posterior a su pérdida «fue duro los primeros días, las primeras semanas». Asimismo, ha manifestado el arraigo que mantiene su figura en su pensamiento actual, afirmando que lo ve cada día y que «a diario está en mi mente».

Al detallar los efectos de la dolencia que padecía su padre, el intérprete ha puntualizado que no lograba retener los acontecimientos vinculados al presente, aunque sí era capaz de recordar composiciones musicales antiguas, a pesar de manifestar dificultades para recordar los nombres propios generales, con la única excepción del nombre de su esposa. En este sentido, el cantante ha confesado que durante el desarrollo de la enfermedad su principal foco de preocupación e inquietud era el bienestar de su madre.

Con el objetivo de afrontar la pérdida familiar y reforzar los vínculos afectivos, David Bisbal organizó un viaje junto a su esposa, sus hijos y su madre con destino a las islas Maldivas inmediatamente después del fallecimiento de su padre. El artista ha remarcado su voluntad explícita de optimizar el tiempo disponible con su madre para fomentar la convivencia con sus nietos y proporcionarle afecto, expresando su deseo de retratarla y registrar vídeos donde se la aprecie alegre. El cantante ha concluido reafirmando su carácter marcadamente familiar, un factor que define como el elemento que le otorga vitalidad frente a sus múltiples obligaciones profesionales.