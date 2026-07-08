Los espectadores de RTVE critican la confusión del narrador en los octavos de final al llamar al portero Diogo Costa con el nombre del futbolista luso que perdió la vida en un accidente de tráfico.

Las retransmisiones de Radiotelevisión Española (RTVE) en el Mundial de fútbol 2026 vuelven a situarse en el centro de la polémica y el debate digital. Juan Carlos Rivero, el narrador principal de los encuentros de la selección española en la cadena pública estatal, ha protagonizado un nuevo desliz verbal durante la emisión en directo del partido de octavos de final entre Portugal y España, disputado este lunes, lo que ha provocado una oleada de críticas y comentarios negativos en las redes sociales por parte de los espectadores.

Una confusión que evoca una tragedia reciente

El error del periodista de la televisión pública se produjo concretamente en el minuto 63 del encuentro, en un momento en el que el marcador reflejaba un empate a cero goles (0-0). Mientras la selección de Portugal iniciaba una maniobra de circulación de balón desde la línea defensiva que terminó en los dominios de su guardameta, Diogo Costa, Juan Carlos Rivero pronunció las siguientes palabras: «Estamos con este 0-0, Semedo atrás para Diego Jota».

La equivocación del profesional de RTVE causó un revuelo inmediato en las redes debido a la identidad del futbolista mencionado de manera errónea. Diogo Jota, jugador internacional portugués, falleció el pasado año 2025 en un trágico accidente de tráfico junto a su hermano André, un suceso de gran impacto en el ámbito deportivo. El comentario en directo confundiendo al portero de la actual plantilla con el delantero fallecido no pasó desapercibido para la audiencia que seguía el partido a través de la pantalla.

Reclamaciones del público ante los fallos reiterados en antena

A raíz de este acontecimiento, una parte notable de los usuarios de internet ha manifestado su rotundo «hartazgo» con el tipo de fallos y errores de bulto que el presentador comete de forma habitual en las narraciones del campeonato internacional. Las quejas se han materializado en mensajes directos en las plataformas digitales donde los espectadores califican su labor de «nefasta» y cuestionan los motivos por los cuales se le mantiene al frente del micrófono, llegando a pedir formalmente a la dirección de la cadena pública que prescinda de sus servicios para el resto de la cobertura del torneo en los Estados Unidos, México y Canadá.

La controversia generada este lunes se suma a otros deslices precedentes acumulados por el periodista durante el torneo de fútbol. En el debut de la selección española en la cita mundialista, Juan Carlos Rivero ya fue objeto de comentarios críticos tras equivocarse en la ubicación geográfica del partido inaugural del combinado nacional. En aquella ocasión, el locutor afirmó textualmente: «Comienza el Campeonato del Mundo para la Selección Española, lo hace en Atlanta, en Cabo Verde», un lapsus que afectó a la mención del país anfitrión y que ya encendió las alarmas sobre el rigor de las transmisiones de la corporación.

Juan Carlos Rivero llamando Diogo Jota a Diogo Costa 💀💀💀 https://t.co/fZziU4zzO1 — offensiveprank (@offensiveprank) July 6, 2026

Juan Carlos Rivero acaba de resucitar a Diego Jota. https://t.co/5zw81DIQea — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 6, 2026

Entre lo de llamar al portero de Portugal “Diogo Jota” y esto, ayer Juan Carlos Rivero tuvo una noche para la historia de la narración deportiva pic.twitter.com/0XJOSGAvVh — Tage (@Tagelca) July 7, 2026

Otra más, que tipo más lamentable tenéis en plantilla @rtve https://t.co/z3Bgp8pHu5 — Manu (@Manu_SVQ94) July 6, 2026