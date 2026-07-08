El veterano comunicador defiende en su programa de Castilla-La Mancha Media el valor de la Formación Profesional y critica el desequilibrio del mercado laboral que aboca a los licenciados a empleos precarios.

El presentador Ramón García, con una dilatada trayectoria en la televisión nacional y actual conductor del espacio ‘En Compañía’ en la televisión autonómica Castilla-La Mancha Media, ha compartido una reflexión espontánea sobre la situación laboral de la juventud en España. Durante la emisión del formato, que se centra en visibilizar historias cotidianas de la región castellano-manchega, el comunicador vasco de 64 años manifestó de forma directa su malestar ante el escenario actual, en el que es frecuente encontrar a jóvenes con titulaciones universitarias desempeñando puestos de trabajo precarios y alejados de su área de especialización formativa.

Crítica al desequilibrio entre los grados universitarios y el mercado laboral

La intervención del periodista se originó durante una conversación con Blas, un invitado al plató nacido en una familia de agricultores que se inició en la recogida del azafrán a los ocho años de edad. En este marco, Ramón García aprovechó para analizar el valor del esfuerzo personal y defender el papel prioritario que posee la Formación Profesional (FP) dentro del entramado educativo español. Las palabras del presentador se articularon como una crítica hacia el desfase existente entre la oferta de títulos universitarios y las demandas de contratación de las empresas.

El comunicador recordó que lleva años incidiendo en que el éxito profesional no pasa obligatoriamente por cursar disciplinas como ingeniería, derecho o periodismo. De este modo, reivindicó la necesidad de dignificar los oficios tradicionales y los puestos técnicos, que en muchas ocasiones sufren un menosprecio social a pesar de registrar una elevada demanda de personal. García contrapuso esta situación a la eficacia de la Formación Profesional, cuyas titulaciones registran tasas de inserción en el mercado de trabajo considerablemente superiores a las de numerosas carreras universitarias.

El punto más destacado de su discurso se centró en la proliferación de titulados superiores que se ven obligados a subsistir a través del sector de la hostelería. «Estoy harto de que ingenieros o médicos me sirvan copas», aseveró García, puntualizando que su afirmación no busca desmerecer ninguna ocupación laboral, sino denunciar un sistema estructural que no funciona de manera correcta. El presentador relató que en múltiples ocasiones, al acudir a establecimientos hosteleros, los propios empleados le han manifestado que poseen una carrera universitaria, ante lo que se cuestiona la falta de alternativas que empuja a estos jóvenes a aceptar puestos temporales y de baja remuneración.

Consolidación de la Formación Profesional ante el desempleo juvenil

El debate planteado en el programa televisivo coincide con la tendencia de los últimos años en España, donde la Formación Profesional ha ganado protagonismo como una herramienta eficaz frente al desempleo de los jóvenes. Los ciclos formativos de grado medio y grado superior se configuran como una opción relevante para acceder a un puesto cualificado en sectores dinámicos como la sanidad, la informática, la administración, la logística, la electricidad o el mantenimiento industrial.

La estructura de los estudios de FP está orientada a dar una respuesta directa a las necesidades del tejido empresarial, facilitando que los alumnos realicen prácticas obligatorias en entornos reales de trabajo. Esta particularidad favorece que un volumen importante de estudiantes acceda a una contratación laboral inmediatamente después de concluir su formación académica. Asimismo, la modernización de los planes de estudio y la opción de promocionar desde un grado superior hacia las enseñanzas universitarias han modificado la percepción social de esta modalidad, que en distintas comunidades autónomas ya es la opción preferente frente a titulaciones universitarias con menores salidas profesionales.

La llamada de atención de Ramón García se dirige a los estudiantes que deben determinar su futuro educativo, cuestionando el modelo social tradicional que situaba a la universidad como la única alternativa válida. Sus declaraciones han tenido una repercusión notable en las plataformas digitales, donde usuarios y jóvenes identificados con la problemática han compartido el fragmento televisivo para respaldar la denuncia pública del presentador.