Las selecciones de Escocia y Brasil se enfrentan en Miami durante la tercera jornada del Grupo C en un duelo histórico donde la ‘canarinha’ busca certificar el liderato y el conjunto europeo persigue la clasificación para los dieciseisavos de final.

El estadio de Miami, en Estados Unidos, alberga este jueves 25 de junio un compromiso decisivo para el desenlace del Grupo C del Mundial 2026. Las selecciones de Escocia y Brasil miden sus fuerzas a partir de las 00:00 horas (hora peninsular) en la última jornada de la fase de grupos, un encuentro que representa el quinto enfrentamiento entre ambos combinados en la historia de las citas mundialistas. Mientras el conjunto sudamericano lidera el grupo y busca consolidar la primera posición, el combinado británico afronta la cita con la necesidad imperiosa de puntuar para sellar su acceso a la siguiente ronda del torneo.

Un clásico mundialista con dinámicas opuestas en el Grupo C

La trayectoria histórica entre Escocia y Brasil en la Copa del Mundo muestra un balance nítido, con tres victorias para los sudamericanos y un empate en sus cuatro precedentes en este torneo. Si se extiende el historial a todos sus enfrentamientos globales, la estadística resulta todavía más contundente para el cuadro europeo, que no ha logrado vencer a la ‘canarinha’ en ninguno de sus diez duelos previos.

Brasil llega a este último compromiso de la fase de grupos en la primera posición, empatado a cuatro puntos con Marruecos. El equipo que dirige Carlo Ancelotti posee una diferencia de goles de +3, frente al +1 del combinado africano. En sus dos primeras comparecencias en el torneo, la pentacampeona del mundo ha mostrado una trayectoria regular pero sin terminar de convencer plenamente a los analistas. En la jornada inaugural, cosechó un empate 1-1 frente a Marruecos en un partido disputado que pudo decantarse a favor de cualquier bando. Posteriormente, se impuso por un marcador de 3-0 a Haití, una selección que ya se encuentra eliminada de la competición de manera matemática.

Para asegurar de forma definitiva el liderato del Grupo C, Brasil no puede descuidarse ante Escocia. Los europeos ocupan la tercera plaza con tres puntos y mantienen opciones matemáticas de finalizar en el primer puesto si consiguen derrotar al combinado sudamericano en la ciudad de Miami.

Las opciones de Carlo Ancelotti ante las bajas en ataque

El cuerpo técnico de la selección brasileña debe reconfigurar su línea ofensiva debido a contratiempos médicos relevantes. El extremo Raphinha sufrió una lesión que le apartará de la competición, como mínimo, hasta la ronda de octavos de final. Ante esta situación, el principal candidato para ocupar su lugar en la alineación titular es Gabriel Martinelli, aunque el cuerpo técnico maneja otras alternativas en la plantilla como Rayan, Luiz Henrique y Endrick.

La principal novedad positiva para el conjunto brasileño radica en la figura de Neymar. El futbolista se encuentra disponible para disputar el encuentro tras haber permanecido un mes de baja a causa de una lesión en el gemelo. El propio Carlo Ancelotti confirmó en la víspera que el atacante está en condiciones de participar, lo que podría suponer su estreno oficial en el presente Mundial 2026.

Las cuentas de Escocia para lograr una clasificación histórica

La selección escocesa afronta el choque con la intención de revertir las dificultades ofensivas evidenciadas en los dos encuentros anteriores. El combinado dirigido por Steve Clarke firmó una victoria por 1-0 ante Haití y cayó derrotado por la mínima (0-1) frente a Marruecos, evidenciando problemas para generar situaciones de peligro cuando dispone de la posesión del balón.

Las opciones de clasificación para Escocia dependen directamente del resultado que obtenga en el estadio de Miami frente a Brasil:

Victoria: Una proeza en forma de triunfo frente a los sudamericanos garantizaría al equipo escocés, como mínimo, la segunda posición del grupo.

Una proeza en forma de triunfo frente a los sudamericanos garantizaría al equipo escocés, como mínimo, la segunda posición del grupo. Empate: Un punto frente a la ‘canarinha’ otorgaría la clasificación a la escuadra europea de manera casi segura bajo la condición de ser uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Un punto frente a la ‘canarinha’ otorgaría la clasificación a la escuadra europea de manera casi segura bajo la condición de ser uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Derrota: Si el equipo pierde el encuentro, quedaría abocado a depender de los resultados en el resto de los grupos del Mundial para intentar acceder a los dieciseisavos de final.

El seleccionador Steve Clarke cuenta con varios futbolistas que arrastran problemas físicos en las jornadas previas al partido, destacando los casos de Aaron Hickey, Scott McKenna y Lewis Ferguson. La posible ausencia o merma física de Ferguson resulta de especial relevancia para el esquema escocés, dado que el centrocampista se ha erigirido en el líder estadístico de su selección en facetas defensivas y de distribución, acumulando ocho entradas, cuatro intercepciones, 20 duelos ganados y firmando un total de 101 pases completados, el segundo registro más alto de su equipo.

Horario y dónde ver por televisión gratis el Escocia – Brasil en España

El compromiso correspondiente al Grupo C del Mundial 2026 se disputa este jueves 25 de junio a las 00:00 horas (hora peninsular). El partido podrá seguirse en televisión en abierto y de forma gratuita a través de La 1 de RTVE.

Para aquellos usuarios que opten por los soportes digitales, el encuentro estará disponible en streaming en directo mediante la plataforma RTVE Play, que incluirá de forma adicional la opción de escuchar la narración en lengua catalana. La cobertura de la corporación pública se completará con la transmisión radiofónica en RNE y el seguimiento del minuto a minuto a través de la página web oficial RTVE.es.