La producción de la fábrica de ‘Sueños de libertad’ afronta su momento más crítico. Las sospechas que sobrevolaban el entorno de la ficción de época se han confirmado tras la llegada de Antoine Brossard: el gerente francés planea trasladar la producción a Marruecos. Esta determinación marcará un antes y un después en el devenir de la familia De la Reina. En la entrega de este miércoles, 20 de mayo, el patriarca Damián pasará a la acción para frenar un movimiento que considera una traición, acusando directamente al visitante de urdir un complot a sus espaldas.

El melodrama que Antena 3 emite entre semana a las 15:45 horas, protagonizado por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, encadena una serie de conflictos derivados de la última decisión empresarial. Tras el episodio del lunes, en el que Marta recriminó a Tasio la marcha de Carmen por su infidelidad, y donde Salva intentó descubrir la complicidad de Álvaro con Gorito, la tensión se traslada ahora al despacho principal de la perfumería. Damián se enfrenta a Brossard en un tenso cara a cara con el objetivo de obligarle a rectificar su postura, exigiéndole que reconozca que llevaba tiempo detrás del negocio y que su plan maestro estaba compinchado con Gabriel.

La ofensiva contra el gerente francés no llegará únicamente por parte del patriarca. Gabriel también se encara de forma vehemente con Brossard por su decisión sobre el futuro de la fábrica. Sin embargo, los frentes abiertos para Gabriel no terminan ahí, ya que también increpa a Begoña debido a la relación y las confidencias que esta comparte con Eduardo.

PUBLICIDAD

De forma paralela, el resto de los personajes de la serie diaria experimentan sus propias crisis personales en el capítulo 564. En el plano laboral, Paula ha realizado una entrevista de trabajo, mientras que el ámbito personal se complica para Tasio, quien recibe un peligroso consejo por parte de don Agustín. Por último, la estabilidad emocional de Fina vuelve a resquebrajarse; tras su reciente reencuentro con Damián, la joven sufre un severo ataque de ansiedad provocado por el doloroso recuerdo de Santiago.