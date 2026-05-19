El santoral católico celebra hoy, 20 de mayo, a Santa Lidia de Tiatira, un testimonio de acogida cristiana en los inicios de la Iglesia. Su recuerdo se vincula a la historia que narran los Hechos de los Apóstoles sobre la primera comunidad europea.

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la conmemoración de Santa Lidia destaca en un día ordinario del calendario civil, invitando a mirar la fe desde hechos concretos: escucha, bautismo y hospitalidad. En la tradición, Lidia suele presentarse como ejemplo de cómo el Evangelio echó raíces en ambientes urbanos y comerciales.

Santa Lidia de Tiatira

Santa Lidia aparece en Hechos 16 como una mujer de Tiatira, ciudad de la región de Lidia. El texto la describe como vendedora de púrpura, un tinte apreciado y costoso en la Antigüedad tardía, lo que sitúa su vida en un contexto de actividad mercantil y oficio especializado.

El episodio clave ocurre en el marco del viaje misionero de Pablo junto con sus colaboradores. Lidia escucha la predicación, muestra adhesión personal y, según el relato bíblico, junto con los suyos recibe el bautismo. Este punto es central: la conversión no queda solo en lo individual, sino que se traduce en pertenencia comunitaria.

Otro rasgo que la tradición subraya es la hospitalidad. Una vez bautizada, acoge a los misioneros y ofrece su casa como espacio para la comunidad. En la piedad popular, esta actitud se asocia con la disposición a “abrir las puertas” a quienes anuncian la fe y acompañan los primeros pasos de un grupo creyente.

En el santoral, Santa Lidia es recordada precisamente por unir dos elementos: la respuesta al mensaje cristiano y el soporte práctico a la misión. Su figura ayuda a comprender que la vida cristiana también se expresa en decisiones cotidianas con consecuencias duraderas para la comunidad.

Otros santos que se celebran el 20 de mayo

San Anastasio de Brescia : obispo; figura vinculada a la tradición eclesial de Brescia .

: obispo; figura vinculada a la tradición eclesial de . Santa Áurea, mártir : mártir venerada por su testimonio de fe.

: mártir venerada por su testimonio de fe. San Austregisilo : obispo, recordado en el ámbito de la Galia por su servicio pastoral.

: obispo, recordado en el ámbito de la Galia por su servicio pastoral. San Baudilio de Nimes : mártir, asociado a la tradición hagiográfica de Nimes .

: mártir, asociado a la tradición hagiográfica de . San Bernardino de Siena : fraile franciscano y gran predicador en Italia.

: fraile y gran predicador en Italia. San Hilario de Toulouse : obispo, con memoria ligada a la Iglesia de Toulouse .

: obispo, con memoria ligada a la Iglesia de . San Lucífero de Cagliari : obispo; recuerdo en la línea de pastores de Cagliari .

: obispo; recuerdo en la línea de pastores de . San Protasio Chong Kuk-bo : mártir coreano; venerado por su fidelidad en tiempos de persecución.

: mártir coreano; venerado por su fidelidad en tiempos de persecución. San Talaleo : santo venerado por su testimonio en la tradición hagiográfica.

: santo venerado por su testimonio en la tradición hagiográfica. San Teodoro de Pavía : santo asociado a la tradición religiosa de Pavía .

: santo asociado a la tradición religiosa de . Beato Arcángel Tadini : beato; figura religiosa recordada en el santoral.

: beato; figura religiosa recordada en el santoral. Beata Columba de Perugia : beata; memoria en el marco de la vida consagrada.

: beata; memoria en el marco de la vida consagrada. Beato Guido de Gherardesca : beato; ligado a la tradición de santidad de Italia.

: beato; ligado a la tradición de santidad de Italia. Santa Tahiry del Cine: santa venerada con esta advocación en el santoral.

Significado litúrgico y devociones del 20 de mayo

En esta fecha del 20 de mayo, la conmemoración de Santa Lidia de Tiatira suele inspirar una práctica devocional muy concreta: pedir hospitalidad y disposición para acoger a quienes trabajan por la evangelización. En muchas comunidades, esta memoria se une a la lectura de Hechos 16, donde se narra la predicación de Pablo, la respuesta de Lidia, el bautismo y el gesto de poner la casa al servicio de la misión.

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Además, el santoral del día incluye varios recuerdos de mártires y obispos, lo que favorece una atención especial a la perseverancia y al ministerio pastoral: al contemplar figuras como San Bernardino de Siena o San Baudilio de Nimes, el fiel puede unir oración por los predicadores con gratitud por los pastores que sostienen la fe en las comunidades.