El universo de ‘La Promesa’, la producción de época que La 1 de Televisión Española emite de lunes a viernes en su horario de las 18:35 horas, experimenta un vuelco definitivo en su entrega de este miércoles, 20 de mayo. El melodrama televisivo, protagonizado por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, vivirá un momento cumbre cuando Alonso decida desvelar ante todos los miembros de la familia el gran secreto que esconde Vera. De forma inesperada, el marqués revelará la verdadera identidad de la joven, comunicando que se trata de Mercedes, la hija de los duques de Carril.

Esta revelación coincide con una profunda crisis personal para el personaje de Vera, quien previamente ha comenzado a notar serias contradicciones en los relatos aportados por su padre en referencia a su madre. Ante esta tesitura, y a pesar de la desconfianza que le genera la situación, la joven toma la determinación de que debe regresar junto a su familia, al mismo tiempo que en el entorno del servicio se han registrado movimientos significativos, como el acercamiento entre ella y Santos, donde el lacayo, mostrándose irreconocible, prometió intentar mantener una relación de amistad.

El accidente de Adriano en el palacio y las consecuencias médicas

El eje argumental de este miércoles viene fuertemente condicionado por el engorroso accidente sufrido por Adriano en el vestíbulo. El personaje, tras aventurarse a reconocer las estancias del palacio por su propia cuenta y sin compañía, se ha descuidado y ha terminado cayendo por la gran escalera. La caída se produjo justo después de que Adriano iniciara una exploración del edificio bajo la guía de Jacobo y Martina, momento en el que se envalentonó para caminar en solitario.

Tras el suceso, Martina y Curro acuden de inmediato para auxiliar a Adriano en el lugar de la caída. Ante la gravedad del impacto, el doctor Peribáñez se traslada de forma urgente hasta las dependencias de ‘La Promesa’ con el objetivo de examinar al herido y dictaminar cuál es el diagnóstico definitivo sobre sus repercusiones físicas. El incidente genera además tensiones colaterales en el servicio, ya que Cristóbal acusa de manera injusta a Pía de haber causado el accidente de Adriano, alegando una supuesta falta de limpieza en la escalera, lo que da continuidad al hostigamiento previo de Cristóbal hacia Pía, el cual ya obligó a Teresa a encararse con él por su falta de justicia.

Tensiones financieras y la confirmación de la estafa del duque

La situación económica de los personajes masculinos principales entra en una fase crítica tras las informaciones aportadas por Manuel a Alonso y a Ciro. Los miembros de la familia han perdido la totalidad del dinero que habían invertido debido a una estafa perpetrada por el duque. Manuel se ha enfrentado directamente al duque de Carril, quien terminó admitiendo la estafa económica y procedió a chantajearlo con interponer una denuncia por el presunto secuestro de su hija.

A raíz de este colapso financiero, Julieta, profundamente indignada, ha culpado a Ciro de su ruina por haber ignorado los consejos que le brindó. En el episodio de este miércoles, Ciro insinúa a Julieta la posibilidad de hablar con sus padres para solicitarles una mayor cantidad de dinero, una propuesta de ayuda a la que ella se niega por completo. Asimismo, Julieta protagoniza una fuerte discusión con Manuel debido a que este le ocultó deliberadamente la confirmación de la estafa.

Secretos, confesiones y sospechas en el servicio

En paralelo a los conflictos de la planta noble, las tramas del servicio y los allegados de la finca continúan desarrollándose. Con respecto a la relación entre Pía y Curro, ambos han formalizado una reconciliación manteniendo las distancias, un alejamiento que ha impedido que Pía se atreva a confesarle toda la verdad relativa al personaje de Leocadia. Por su parte, Leocadia realiza una llamada telefónica a Lisandro, quien se encuentra al margen de cómo marcha la resolución de Curro, mientras que Lorenzo opta por no otorgar credibilidad a la señora de Figueroa.

En lo que respecta a los planes matrimoniales de la finca, Leocadia ha intentado sin éxito que Curro y Ángela frenasen su boda, pero la pareja se ha mantenido firme en su resolución de contraer matrimonio. En el sector del servicio, Estefanía continúa fingiendo náuseas y síntomas propios de un embarazo para sostener su engaño ante sus compañeras, una actitud que empieza a levantar sospechas de forma directa en María Fernández. Finalmente, Santos decide acudir a Samuel en busca de confesión; posteriormente, el lacayo relata a su padre que se ha confesado con Samuel, experimentando un notable alivio tras desprenderse del peso de sus remordimientos.