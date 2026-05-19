El programa de televisión ‘Todo es mentira’, emitido en la cadena Cuatro, abordó este lunes, 18 de mayo, el análisis de las elecciones autonómicas andaluzas introduciendo una alusión directa a Susana Díaz. El espacio televisivo satirizó la reacción de la expresidenta andaluza ante los resultados de los comicios mediante un vídeo viral difundido en redes sociales y recreó su figura a través de una parodia humorística. Este episodio se produce semanas después de que se confirmara la salida temporal de la exdirigente política del plantel de colaboradores habituales del formato de sobremesa.

La periodista Laila Jiménez fue la encargada de recuperar una grabación procedente de las redes sociales en la que se observaba a la expresidenta de la Junta de Andalucía mostrando un gesto de total decepción durante el escrutinio de los resultados de las elecciones andaluzas. Tras la emisión de las imágenes, el presentador Risto Mejide intervino de manera espontánea al exclamar «¡Ay, mírala! Susana…», dando paso a un comentario irónico de la colaboradora Valeria Ros, quien aseguró: «Estará pensando: ‘Al final vuelvo a Todo es mentira, tengo que volver'».

A continuación, el conductor del espacio planteó una cuestión al debate: «¿Creéis que le está doliendo el PSOE en esa imagen?». Acto seguido, el publicista añadió que, a pesar de que la expolítica no desea regresar por el momento al plató, el programa realizaría las preguntas pertinentes sobre el proceso electoral andaluz empleando una simulación humorística denominada por el propio presentador como «Inteligencia Artificial». La herramienta consistió en la intervención del colaborador Miguel Ángel Martín, quien apareció en escena caracterizado como la expresidenta mediante una careta que cubría la parte superior de su rostro e imitando su acento, ante lo cual Mejide ironizó afirmando que no sabría distinguirla de la original debido al avance tecnológico.

Los antecedentes de la marcha de Susana Díaz

La ausencia de Susana Díaz en el plató de Cuatro se remonta a finales del pasado mes de abril. Fue el lunes 27 de abril cuando Risto Mejide se encargó de comunicar de forma oficial la interrupción de las colaboraciones de la expolítica. «Es decisión suya. Me da pena tener razón en este tema, pero ha decidido que durante unas semanas no volverá a este programa», detalló el presentador, quien especificó asimismo que a él jamás se le ocurriría proceder al despido de una persona en directo y de esa manera.

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El origen de este alejamiento temporal se sitúa en los acontecimientos ocurridos el viernes 24 de abril. Durante aquella jornada, la entonces colaboradora conectó en directo con ‘Todo es mentira’ con el objetivo de analizar los vídeos publicados en referencia al Comité Federal del PSOE celebrado en el año 2016. A pesar de acceder a abordar la cuestión de actualidad, Díaz ofreció declaraciones escuetas y aportó escasos detalles sobre el asunto. La actitud de la invitada provocó el enfado del presentador, quien dio por concluida la conexión de forma abrupta empleando la frase «ha sido un placer conocerte».

El propio Risto Mejide argumentó con posterioridad los motivos de aquella reacción y la previsible baja de la tertuliana basándose en su trayectoria en el formato. El conductor expuso que, tras 1.828 programas emitidos, posee la experiencia suficiente para saber que cuando se pone a un representante político en un aprieto en riguroso directo, la consecuencia habitual es que este opte por no regresar durante un periodo de tiempo. El presentador recalcó que dicha ausencia responde exclusivamente a una determinación de la propia afectada y no a una medida adoptada por la dirección del espacio televisivo, señalando que es una situación que ya ha acontecido en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia del programa.