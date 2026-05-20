Los sorteos de los juegos de azar más importantes en España han dejado sus combinaciones ganadoras para la jornada del martes 19 de mayo de 2026. Los participantes de las diferentes modalidades de lotería ya pueden comprobar los números agraciados en el sorteo diario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Bonoloto y el sorteo transnacional de Euromillones.

Resultado de Euromillones y el código de El Millón

El sorteo de Euromillones celebrado este martes 19 de mayo de 2026 ha deparado una combinación ganadora compuesta por los números 02, 12, 20, 38 y 45, junto a las estrellas 02 y 05. En el caso de los apostantes españoles, el juego incluye de forma asociada El Millón, que reparte un premio de un millón de euros. En esta ocasión, el código premiado con este importe ha sido el CGM77305.

Esta lotería europea cuenta con la participación de ciudadanos procedentes de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El precio establecido para los billetes de lotería en cada sorteo es de dos euros en España, y los premios de las diferentes categorías, a excepción del bote principal, se fijan de acuerdo con el volumen de participación registrado en cada país. Las citas de este juego se repiten cada martes y cada viernes en París, capital francesa que acogió el primer sorteo de la historia de este juego el viernes 13 de febrero de 2004.

Combinación ganadora de la Bonoloto

El martes 19 de mayo de 2026 también ha ofrecido los resultados correspondientes a la Bonoloto. La combinación que ha resultado ganadora en este tradicional juego de azar está integrada por los siguientes seis números: 1, 6, 13, 28, 29 y 48. Asimismo, los datos oficiales del sorteo confirman que el número complementario ha correspondido al 9, mientras que el reintegro ha recaído en el número 8.

El cupón diario de la ONCE y datos de ventas en España

Los ciudadanos que adquirieron un boleto para el sorteo del cupón diario de la ONCE disponen igualmente del número premiado. La combinación ganadora ha sido el 35271, correspondiente a la serie 031. Las personas que posean dicho billete han obtenido un premio de 35.000 euros. Esta modalidad de juego, que nació en el año 1939 bajo la denominación oficial de Cupón Pro-Ciegos, estructura su oferta actual combinando el sorteo habitual celebrado de lunes a jueves con el Cuponazo programado para los viernes y el Sueldazo que se desarrolla los domingos.

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En el marco del juego en España, y atendiendo a los datos del Ministerio de Hacienda de 2016 (fecha del último informe disponible hasta el momento), los sorteos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado suponen el 40,7% de la contribución total al margen de juego global. A esta entidad le sigue la ONCE, que representa un 11,8% del total. El mercado presencial de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas alcanzó en el citado ejercicio de 2016 un volumen de ventas de 8.692,82 millones de euros, según consta en su memoria anual. Por comunidades autónomas, el 45% de estas ventas presenciales se concentra en Madrid, Andalucía y Catalunya.