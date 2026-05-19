La nueva entrega del talent culinario de RTVE entregó dos delantales negros en el primer reto, otorgó la inmunidad a Chambo y concluyó con la salida definitiva de la aspirante repescada frente a su gran amigo Pepe.

La exigencia en las cocinas de ‘MasterChef 14’ continúa en aumento en una entrega que ha evidenciado la evolución culinaria de los aspirantes, marcada por la necesidad de mantener la cabeza fría y aplicar la estrategia para resolver los imprevistos de la noche. El programa de Televisión Española repartió dos delantales negros durante la primera prueba de la velada, aseguró la permanencia de uno de los concursantes gracias a las directrices del juego de rol y culminó con una decisiva prueba de eliminación. En el último reto, los participantes en peligro tuvieron que transformar elaboraciones saladas en creaciones dulces y viceversa, un desafío que determinó la expulsión definitiva de Paloma tras no convencer al jurado, tan solo una semana después de haber sido repescada en el concurso.

Una primera prueba marcada por la estrategia del juego de ‘Lobos’

La noche comenzó con la visita del actor Miguel Ángel Muñoz, ganador de la primera edición de ‘MasterChef Celebrity’, quien introdujo un componente estratégico en las cocinas mediante el juego de rol denominado ‘Lobos’. En este reto inicial, los concursantes debían elaborar un plato libre con el cordero como ingrediente principal, con el aliciente de conseguir un pase directo hacia la siguiente semana de competición. La mecánica exigía que los aspirantes designados como «lobos» boicotearan las preparaciones de sus compañeros de manera sutil para evitar ser descubiertos.

Durante el proceso de cocinado surgieron diversos obstáculos. Al finalizar el tiempo, la mayoría de los aspirantes votó por Javier al considerar que desempeñaba el rol de lobo, una suposición que resultó ser acertada. Sin embargo, las votaciones también señalaron de forma errónea a Gema, quien recibió un delantal negro como consecuencia de la equivocación del grupo. Por el contrario, Chambo, que también ejercía el papel de lobo, logró camuflar su estrategia sin despertar las sospechas de los demás concursantes, lo que le otorgó una semana más de permanencia en el programa. En contraposición, Germán fue penalizado con otro delantal negro por delatar la identidad de su compañero.

Tras proceder a la cata de los platos cocinados con cordero, el jurado determinó que únicamente Chambo y Carlota consiguieron alcanzar el nivel requerido para este reto culinario. De las dos propuestas presentadas, los jueces eligieron la receta de Carlota para ser publicada de forma oficial en el libro del futuro ganador de la presente edición de ‘MasterChef 14’.

Suspenso de Chambo en la capitanía de exteriores en Estepona

Para la prueba de exteriores, el equipo de ‘MasterChef 14’ se trasladó hasta la localidad de Estepona, en la provincia de Málaga, específicamente a las instalaciones del chiringuito beach club Sublim Beach. En este escenario, Raquel Meroño, ganadora de ‘MasterChef Celebrity 5’, asumió la tarea de confeccionar los dos grupos de trabajo y diseñar un menú complejo basado en la técnica y el tratamiento del producto para un total de 80 comensales, entre los que se encontraban clientes habituales del establecimiento y personalidades de la zona.

El equipo rojo estuvo liderado por Carlota, quien coordinó el trabajo de Annie, Javier, Gema y Camilla. En el lado opuesto, Chambo se estrenó como capitán del equipo azul, integrado por Paloma, Germán y Pepe. A pesar del esfuerzo de los aspirantes por presentar platos de elaboración cuidada y emplatados impecables, la capitanía de Chambo obtuvo la calificación de «suspenso» por parte de los jueces debido a la emisión de indicaciones incorrectas que derivaron en fallos en el servicio. Como consecuencia de estos errores, el jurado proclamó ganador al equipo rojo de Carlota, extendiendo además una felicitación especial a Gema por su implicación a pesar de portar el delantal negro.

Segunda expulsión de Paloma en el reto de los platos inversos

La última fase del programa reunió en la prueba de eliminación a Chambo, Gema, Paloma, Germán y Pepe, quienes tuvieron que enfrentarse a cajas misteriosas que contenían los ingredientes necesarios para llevar a cabo el desafío de la noche. La prueba consistía en versionar platos dulces y salados mostrados previamente por el jurado, rompiendo los esquemas tradicionales al transformar las recetas saladas en formato dulce y los postres en elaboraciones saladas.

En la valoración final, Germán presentó una quiche elaborada a partir de un cremoso de natillas, la cual, pese a no destacar por su presentación visual, fue calificada por el jurado como una elaboración «muy bien hecha». A continuación, Chambo recibió valoraciones positivas por un arroz con setas dulce al que los jueces otorgaron «mucho mérito», mientras que Gema transformó con éxito un escabeche tradicional en una emulsión dulce calificada como «rica». En el apartado negativo se situaron las propuestas de Pepe, quien entregó un merengue definido por el tribunal como «raruno y con mala ejecución», y Paloma, que ejecutó una crema de piñones que los chefs consideraron que «no estaba rica».

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Estas dos últimas valoraciones situaron en la cuerda floja a Paloma y Pepe, reconocidos como los dos grandes amigos de la decimocuarta edición del programa. Tras escuchar la resolución final de los jueces de forma conjunta, se dictaminó que Paloma se convertía en la aspirante expulsada, abandonando de forma definitiva las cocinas del certamen televisivo y separándose de su compañero Pepe en el concurso.