La serie diaria ‘Sueños de libertad’ estrena este lunes, 18 de mayo, una nueva tanda de cinco capítulos en los que se profundizará en los dramas internos de las conocidas Perfumerías de la Reina. El episodio 562, que se emitirá en su horario habitual de las 15:45 horas, recoge el testigo de las tramas abiertas el pasado viernes y plantea nuevos conflictos que afectarán de forma directa a la estabilidad de los protagonistas.

La producción de época inicia la semana con acontecimientos de gran relevancia para el desarrollo de la trama policial y personal. Las autoridades logran detener al culpable del robo de camiones, un suceso que había generado una notable preocupación en el entorno de la empresa. Sin embargo, la resolución de este conflicto contrasta con la creciente tensión en las relaciones interpersonales de los trabajadores y directivos de las perfumerías.

Uno de los focos principales de este capítulo se centra en Valentina, quien toma la determinación de rehuir a Andrés. Esta actitud se produce inmediatamente después de que Valentina confesase el viernes un secreto referente a Andrés a Cloe, lo que añade un nuevo componente de misterio y distanciamiento entre ambos personajes. Paralelamente, en el ámbito afectivo y social de las galerías, las tramas avanzan con el primer encuentro entre Fina y Cloe, quienes se conocen formalmente en este episodio.

Por otra parte, los secretos y los recelos profesionales continúan ganando peso en el argumento. Fina opta por ocultar una información de relevancia a Marta, una decisión que se produce justo después de que ambas mujeres protagonizaran un esperado reencuentro durante la emisión del pasado viernes. En el plano de las investigaciones, don Agustín mantiene su empeño en esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Alberto, prosiguiendo con sus indagaciones de manera unilateral.

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El entorno familiar y empresarial también experimenta movimientos significativos. Nieves, tras comunicar a sus hijos su inminente marcha, traslada una proposición inesperada a Mabel. Este ofrecimiento altera el escenario que dejó la directiva de las perfumerías al planificar su estrategia ante la llegada de Brossard, un contexto al que se suman los problemas matrimoniales entre Carmen y Tasio, de los cuales don Agustín ya tiene constancia, y el reciente enfrentamiento en el que Álvaro increpó a Beatriz debido a su relación con Gabriel.