Para Tauro, del 18 al 24 de mayo de 2026 llega una semana de “ajustes con intención”: conversaciones que ordenan el corazón, decisiones que dan forma al dinero y hábitos que se notan en el cuerpo. Venus sigue acompañando el deseo de estabilidad, pero esta vez pide precisión: menos suposiciones, más acuerdos claros.

Amor y relaciones

Entre el lunes 18 y el miércoles 20, el tono emocional se vuelve más práctico. En parejas, es buen momento para poner límites suaves y renegociar rutinas (tiempos, planes, prioridades). Si estás soltero, tu magnetismo aumenta cuando conectas desde lo real: te conviene salir a lugares donde puedas conversar de algo concreto, no solo “de ambiente”.

El jueves 21 trae una jornada de sensibilidad: no es para discutir por orgullo, sino para escuchar lo que la otra persona intenta demostrar. Un gesto pequeño puede resolver un malentendido antiguo. Y para quienes mantienen distancia, el consejo es claro: escribe o habla sin rodeos, pero con cariño.

Hacia el sábado 23 y el domingo 24, el amor se siente más cálido si hay plan compartido. Tauro necesita seguridad, así que una cita con estructura (horario, lugar, propósito) funciona mejor que una improvisación infinita.

Trabajo y finanzas

En el trabajo, la semana favorece la planificación. Desde el martes 19, tu capacidad para fijar prioridades mejora y te ayuda a ordenar tareas pendientes. Si hay evaluaciones, revisiones o propuestas, este es el periodo para presentar tu trabajo con datos y criterio: tu punto fuerte es la constancia, pero esta vez suma una narrativa clara.

El viernes 22 puede traer una conversación sobre dinero: presupuesto, reparto de responsabilidades o un pago pendiente. Mantén la calma ante cambios de última hora. Para tus finanzas personales, evita decisiones impulsivas asociadas a caprichos de confort: compra con intención, no solo por necesidad emocional.

El fin de semana se orienta a consolidar: revisa suscripciones, amortiza gastos recurrentes y define un objetivo realista para los próximos 30 días. Lo que cierres ahora te dará margen después.

Salud y bienestar

En salud, Tauro se beneficia de una rutina más regular. Del lunes 18 al miércoles 20, presta atención a la tensión acumulada (cuello, espalda, hombros) y al descanso: la energía mejora si reduces pantallas antes de dormir. Un estiramiento breve por la mañana y una caminata corta por la tarde pueden marcar diferencia.

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El jueves 21 destaca por el aspecto digestivo: elige comidas menos pesadas y escucha la saciedad. No se trata de “hacer dieta”, sino de ordenar horarios y volver a lo sencillo.

Días clave de la semana

Lunes 18: arranque útil para poner en orden el día a día; abre la puerta a conversaciones con tono constructivo.

arranque útil para poner en orden el día a día; abre la puerta a conversaciones con tono constructivo. Jueves 21: sensibilidad emocional; ideal para aclarar expectativas en pareja o corregir un malentendido con una respuesta empática.

sensibilidad emocional; ideal para aclarar expectativas en pareja o corregir un malentendido con una respuesta empática. Viernes 22: día clave en trabajo y finanzas; revisa acuerdos, pagos y prioridades para evitar fricciones.

Consejo semanal para Tauro

Tu poder esta semana está en combinar corazón y criterio. Haz espacio para lo afectivo, pero exige claridad a cambio: una decisión bien pensada hoy te ahorra desgaste mañana. Confía en tu ritmo y avanza con seguridad.