Esta semana, del 18 al 24 de mayo de 2026, los astros empujan a Leo a concretar: lo que has estado posponiendo por orgullo o por exceso de energía empieza a pedir forma. Entre conversaciones que marcan rumbo, compromisos laborales que se aclaran y señales físicas que conviene escuchar, el foco está en elegir con intención. Aquí tienes tus predicciones, con especial atención a lo que más pesa: salud, amor y trabajo.

Amor y relaciones

Del 18 al 20 de mayo, el ambiente emocional se vuelve más directo. Si tienes pareja, se abre una ventana para hablar sin rodeos: mejor tono, pero exige sinceridad. Evita los ultimátums disfrazados de “bromas” porque esta semana la otra persona no se queda en el subtexto. Para quienes están solteros, aparece una atracción clara, pero no te conviene lanzar el mensaje demasiado rápido: observa si hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

El 21 y 22 de mayo trae un cambio de ritmo: menos drama, más negociación. Tu creatividad social puede encender planes que funcionen (citas breves pero intensas, planes con amigos donde resulte natural el acercamiento). Si hay tensiones previas, es buen momento para acordar reglas del juego: tiempos, prioridades y espacios personales.

Entre el 23 y 24 de mayo, tu carisma gana terreno, pero no a costa de tu equilibrio. Si notas que das demasiado, vuelve a poner límites con suavidad. Una frase honesta y breve será más efectiva que una explicación larga.

Trabajo y finanzas

En el plano laboral, la semana arranca con decisiones prácticas. Del 18 al 20 de mayo es ideal para cerrar asuntos pendientes: enviar esa propuesta, concretar el alcance de un proyecto o dejar por escrito un acuerdo. Mercurio favorece la comunicación, pero tu papel es recordar que la autoridad no se demuestra elevando el volumen, sino siendo claro.

El 21 y 22 pueden aparecer ajustes: cambios de agenda, revisiones de presupuesto o una reorganización de tareas. Leo suele querer control total, sin embargo, aquí conviene delegar y confirmar por canales formales. En finanzas, prudencia con las compras impulsivas ligadas al “me lo merezco”: mejor evaluar utilidad y retorno.

Hacia el 23 y 24, se abre una oportunidad para ganar visibilidad: una conversación con alguien influyente, un reconocimiento por trabajo previo o una propuesta que te posiciona. Mantén tu estándar: no aceptes migajas si tu trayectoria pide algo más acorde.

Salud y bienestar

Tu energía está alta, pero la clave esta semana es regularla. Del 18 al 20, presta atención a señales de sobreesfuerzo: sueño irregular, tensión acumulada o sensación de “ir siempre con prisa”. Un descanso real (sin pantallas a última hora) puede cambiar el tono de toda tu semana.

El 21 y 22 de mayo favorecen rutinas que te devuelven orden: estiramientos, caminatas con objetivo, y revisiones sencillas (postura, hidratación, alimentación). Si tienes una revisión médica programada, no lo dejes para después: estarás más tranquilo al tener el criterio.

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Días clave de la semana

Lunes 18 de mayo: buen arranque para iniciar conversaciones importantes en pareja o para dejar clara tu postura en el trabajo; es un día de enfoque y primeras definiciones.

buen arranque para iniciar conversaciones importantes en pareja o para dejar clara tu postura en el trabajo; es un día de enfoque y primeras definiciones. Jueves 21 de mayo: jornada de ajustes: revisa horarios y presupuestos; tu capacidad de adaptación te protege de errores evitables.

jornada de ajustes: revisa horarios y presupuestos; tu capacidad de adaptación te protege de errores evitables. Sábado 23 de mayo: momento de impulso social y profesional; favorece propuestas, planes que conectan y decisiones que elevan tu visibilidad.

Consejo semanal para Leo

Esta semana, Leo, gana quien combina presencia con criterio. Haz espacio para el diálogo sincero, ordena tus prioridades y no confundas intensidad con urgencia. Si te mantienes fiel a tu brillo, pero con límites claros, salud, amor y trabajo avanzarán en la misma dirección: la tuya.