La resolución de la Premier League entra en su fase definitiva con la disputa de la jornada 37. Este lunes 18 de mayo, el Arsenal y el Burnley se enfrentan en un encuentro que se presenta trascendental para las aspiraciones del conjunto local en su objetivo de proclamarse campeón de la regularidad en el fútbol inglés. El partido reúne a dos escuadras con situaciones diametralmente opuestas en la tabla de clasificación, un escenario donde la necesidad de puntuar de los implicados marcará el desarrollo del choque en la capital británica.

El Arsenal afronta este compromiso liguero en una posición de privilegio al comandar la clasificación de la Premier League con 79 puntos en su casillero. Los comandados por la directiva técnica de los ‘Gunners’ encadenan una dinámica positiva de triunfos que les permite depender de sus propios resultados en este tramo final del torneo para volver a alzarse con el trofeo de la liga inglesa. La presión sobre la escuadra de Londres es máxima, dado que su inmediato perseguidor, el Manchester City, ocupa la segunda plaza con 77 puntos, apenas dos por detrás del liderato. El club de Mánchester, que viene de proclamarse campeón de la FA Cup tras derrotar al Chelsea el pasado sábado, disputará su correspondiente compromiso de la jornada 37 un día después, el martes, en el feudo del Bournemouth.

Por el contrario, el Burnley se presenta a la cita en una situación deportiva irreversible. La entidad visitante acude a este enfrentamiento con el descenso de categoría ya certificado matemáticamente, situado en la decimonovena y penúltima posición de la tabla general de la Premier League con un acumulado de 21 puntos. A pesar de no contar con objetivos clasificatorios en juego, el conjunto buscará ofrecer su mejor versión en uno de los escenarios más complejos de la competición.

Horario del partido: ¿A qué hora se disputa el Arsenal contra el Burnley?

El encuentro oficial de la jornada 37 entre el Arsenal y el Burnley se celebrará este lunes 18 de mayo. El inicio del choque está programado para las 21:00 horas. El escenario asignado para albergar el espectáculo futbolístico es el Emirates Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Londres y que cuenta con un aforo disponible para 60.704 espectadores.

Televisión: ¿Dónde retransmiten en directo el Arsenal – Burnley de la liga inglesa?

Los aficionados interesados en seguir el desarrollo del partido de la Premier League entre el Arsenal y el Burnley podrán presenciar la retransmisión televisiva en directo en España. La cobertura audiovisual y la emisión del evento en territorio nacional se llevará a cabo a través de la plataforma de contenidos deportivos DAZN