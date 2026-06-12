La ficción diaria de RTVE presenta un nuevo episodio en el que Luisa descubre un secreto sobre Rosalía que altera los equilibrios en la trama, mientras Braulio impacta a su madre con una confesión inesperada.

‘Valle Salvaje’, la producción diaria que continúa consolidándose como una de las opciones de ficción con mayor arraigo en las tardes de la televisión nacional, ofrece este viernes, 12 de junio, su capítulo número 434. La serie encara el cierre de la semana con una entrega marcada por los reveses sentimentales, las revelaciones familiares y las tensiones internas entre sus personajes principales, elementos que condicionan de forma directa el desarrollo de los acontecimientos venideros.

En el episodio de este viernes, la atención se centra de manera prioritaria en la figura de Braulio. Sometido a una evidente presión por parte de Enriqueta, el personaje intenta dar un paso firme en sus aspiraciones personales, pero fracasa de forma explícita en su primer intento de cortejar a Manuela. La situación no se limita a este desencuentro amoroso; tras el fallido acercamiento, Braulio traslada a su madre una confesión de gran impacto que la deja completamente sin palabras debido a su carácter inesperado.

Por otra parte, la evolución de las tramas secundarias aporta un nuevo foco de conflicto a la producción. Luisa se convierte en pieza clave de la jornada al descubrir una información oculta sobre Rosalía. Este hallazgo deja a Luisa visiblemente sorprendida y descolocada, planteando un giro que, según los acontecimientos de la serie, está destinado a marcar un antes y un después en el desarrollo de las relaciones personales dentro de la historia.

Los espectadores de la ficción diaria asisten además a un escenario de encuentros largamente esperados. A lo largo de las entregas de esta semana, los seguidores de la producción son testigos de cómo se produce el conocimiento mutuo entre Manuela y Bárbara, un hito relevante para la narrativa de la serie. En paralelo, Alejo adopta un papel activo al animar de forma decidida a Braulio para que se sincere de manera abierta y sin reservas con Manuela, un consejo que antecede a las complicaciones que experimenta el joven durante la jornada.