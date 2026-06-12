El Roig Arena acoge este viernes, 12 de junio, a las 20:00 horas, el segundo encuentro correspondiente a la eliminatoria de semifinales de la Liga ACB.

El desarrollo de las semifinales del ‘playoff’ de la Liga Endesa 2025-26 ofrece una cita determinante para el devenir de la competición nacional. Valencia Basket y Joventut de Badalona se miden este viernes, 12 de junio, en un encuentro que concentra la atención de los aficionados al baloncesto y que resultará clave en la lucha por alcanzar la gran final por el título de la ACB.

Horario del segundo partido de semifinales del ‘playoff’ ACB

El compromiso entre la entidad valenciana y el conjunto verdinegro está programado para iniciarse a las 20:00 horas (horario peninsular español). El escenario encargado de albergar este segundo choque de la serie eliminatoria es el Roig Arena de Valencia. Se espera una notable asistencia de público en el pabellón de la capital del Turia para presenciar un duelo de alta intensidad competitiva entre dos de los equipos más destacados de la presente campaña liguera.

Televisión y plataformas: dónde ver en directo el Valencia Basket – Joventut

Los seguidores de ambos conjuntos y los espectadores que deseen seguir el evento en directo disponen de opciones específicas para su visualización. La retransmisión televisiva y online de este choque de semifinales de la Liga Endesa correrá a cargo de DAZN. La plataforma de streaming emitirá el partido en vivo y contará con la presencia y la narración de dos de sus comunicadores habituales para desgranar todo lo que acontezca sobre el parqué del Roig Arena desde las 20:00 horas.