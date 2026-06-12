La concursante murciana vence a Alba Paul en un histórico duelo femenino en el televoto que rompe una racha de cinco años sin victorias de mujeres en el ‘reality’ de Mediaset.

El ‘reality’ de supervivencia de Mediaset ha puesto el broche de oro a su edición de 2026 con una noche intensa y emocionante. Tras una extrema aventura en Honduras que se ha extendido durante casi 100 días, Maica Benedicto se ha proclamado vencedora de ‘Supervivientes 2026’. La concursante murciana ha conseguido el respaldo mayoritario de los espectadores en un televoto express frente a Alba Paul, lo que le ha permitido levantar el ansiado cheque de 200.000 euros de la mano de Borja González, su predecesor en el palmarés del programa.

La victoria de Maica Benedicto supone un hito en la historia reciente del formato conducido por Jorge Javier Vázquez. Se trata de la primera vez en cinco años que una mujer gana el concurso, una circunstancia que no se producía desde el triunfo de Olga Moreno en el año 2021. Asimismo, el duelo final entre dos mujeres en el televoto es un escenario que no se repetía en el programa desde el año 2011.

Una final de gran intensidad desde la llegada en helicóptero

La gala decisiva arrancó con la espectacular llegada de los cuatro finalistas y de María Lamela en helicóptero a los estudios de Mediaset. El desarrollo de la noche avanzó de forma rápida con la primera ceremonia de eliminación, que dejó fuera de juego a José Manuel Soto. Con la lista de aspirantes reducida a tres personas, la organización del programa enfrentó a los concursantes a dos pruebas decisivas, una de las cuales ha sido catalogada como la más larga y compleja de la historia del formato. El objetivo de estos retos era conseguir la clasificación directa para el televoto final.

Alba Paul se convirtió en la primera clasificada de la noche tras ganar los desafíos, asegurando su plaza en la votación definitiva. Por su parte, Maica Benedicto tuvo que disputar su paso al duelo final en una emocionante votación frente a Alvar Seguí. Los espectadores determinaron la continuidad de la joven murciana a través de la app oficial de Mediaset Infinity con un resultado dispar: un 62,9% de los apoyos frente al 37,1% que obtuvo Alvar Seguí, quien se despidió de la competición con mucha deportividad y con la medalla de bronce de la edición.

Un resultado abultado en el plató de Mediaset

Tras los correspondientes reencuentros con sus familiares, Alba Paul y Maica Benedicto entraron en el plató de televisión para compartir sus primeras impresiones tras su regreso a España, mientras se agotaban los últimos minutos de votación. Una vez cerrado el proceso, Jorge Javier Vázquez escenificó el desenlace en el centro del plató comunicando el nombre de la campeona. «Los espectadores han decidido con sus votos que la ganadora de ‘Supervivientes 2026’ sea… MAICA», anunció el presentador.

El triunfo de la joven murciana se consolidó con un abultado volumen de votos, al cosechar el 59,25% de los sufragios frente al 40,75% obtenido por su rival. Absolutamente ojiplática y sin poder mediar palabra más allá de los gritos de júbilo, Maica Benedicto se aferró al cheque de 200.000 euros en medio de los aplausos de las gradas y de sus antiguos compañeros de edición. La segunda plaza y la medalla de plata fueron para Alba Paul, quien celebró el éxito de su compañera con un aplauso antes de ser arropada en el plató por su mujer, Dulceida.