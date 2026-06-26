Las ficciones de TVE y Netflix cierran la semana con un giro determinante tras el descubrimiento de las tres jóvenes, mientras don Aurelio encara un desafío directo a su autoridad

El melodrama diario ‘Valle Salvaje’, producido de forma conjunta por TVE y Netflix, alcanza este viernes, 26 de junio, su capítulo 440 con una entrega marcada por revelaciones determinantes y movimientos estratégicos entre sus protagonistas. La trama del serial de época experimenta un vuelco absoluto a raíz de un hallazgo inesperado por parte de Luisa, Bárbara y Leonor, un suceso que promete transformar por completo las dinámicas y relaciones de los habitantes del valle. En paralelo, el control ejercido por don Aurelio se ve comprometido tras la aparición de una resistencia imprevista que cuestiona sus decisiones de manera abierta.

La evolución de los acontecimientos viene precedida por la intensa presión ejercida por Luisa y Bárbara sobre Leonor, a quien acorralaron con el firme propósito de descubrir la verdad oculta detrás de lo sucedido con Rosalía, bajo la incógnita de si esta última optará por la confesión o por mantener el secreto. A esta situación se sumó la determinación de don Aurelio de aplicar un severo e inapelable castigo público a Victoria. Dicha sanción, que causó una honda consternación, indignación y temor en la comunidad ante la aparente falta de mecanismos para frenar la autoridad del mandatario, ha derivado en un escenario de confrontación directa. Coincidiendo con una fuerte tormenta, una persona de su entorno cercano ha decidido desafiar abiertamente su voluntad, un acto de valentía que ha generado la absoluta sorpresa de Victoria y que posee el potencial de redefinir el rumbo de los hechos.

En el plano de las relaciones personales, la inestabilidad emocional hace mella en Braulio, quien experimenta una fase de profunda inseguridad, celos y dudas respecto a su vínculo sentimental con Manuela. Ante el peso de estos interrogantes sobre su porvenir, su primo Alejo interviene al considerar que las preocupaciones son desmedidas y exageradas. Con el propósito de mitigar la desconfianza de Braulio y reorientarlo hacia sus metas, Alejo le propone trazar un novedoso plan de conquista para que recupere la seguridad perdida.

Por otra parte, la estabilidad del núcleo familiar centra las prioridades de don Hernando. Convencido de que la permanencia de su hija en el Valle resulta un factor imprescindible para preservar el equilibrio interno y eludir nuevas complicaciones en la zona, el hombre le traslada una petición formal para que no abandone el lugar.

La resolución de la jornada queda ligada al rumbo que tome el sorpresivo hallazgo efectuado de forma conjunta por Luisa, Bárbara y Leonor. Lo descubierto por las tres mujeres en lo que se proyectaba como un día ordinario desbarata las previsiones iniciales, introduciendo incógnitas inéditas que amenazan con desestabilizar la convivencia pacífica de los residentes de la localidad.