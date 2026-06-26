La plataforma OneToro emite en directo el festejo de este viernes en la plaza alicantina, que reúne a Sergio Rollón, Cristóbal Grañero y Rodrigo Villalón con novillos de Alcurrucén

La Feria de Hogueras de Alicante 2026 vuelve a situarse entre los grandes acontecimientos taurinos de la temporada. Coincidiendo con las celebraciones de las fiestas de Les Fogueres de Sant Joan, el coso de la ciudad alicantina congrega a algunas de las principales figuras del toreo en un ciclo que vuelve a convertir a la localidad en uno de los epicentros taurinos del mes de junio. El serial taurino oficial se desarrolla entre el diecinueve y el veintisiete de junio de 2026 en la Plaza de Toros de Alicante, quedando integrado dentro del programa oficial de las Hogueras de San Juan con una programación que contempla varios festejos entre corridas de toros, novilladas, rejones y espectáculos populares.

Para todos aquellos aficionados que se pregunten dónde ver la Feria de Hogueras de Alicante 2026, la cobertura televisiva del ciclo se encuentra centralizada a través de una retransmisión especializada. Los seguidores del abono tienen la opción de seguir el desarrollo de la Feria Taurina de Alicante en directo hoy, viernes veintiséis de junio, con el objetivo de conocer al detalle todo lo que acontezca sobre el ruedo del recinto alicantino.

La emisión en directo de los festejos de la Feria de Hogueras de Alicante 2026 corre a cargo de OneToro, la plataforma especializada en contenidos taurinos. Este canal temático es el encargado de ofrecer de forma íntegra las señales televisivas de los compromisos que componen el abono de San Juan, permitiendo el acceso a las retransmisiones para los usuarios abonados a sus servicios de emisión.

El cartel programado para hoy, viernes veintiséis de junio, en la Plaza de Toros de Alicante consiste en una novillada con picadores. En este festejo se lidiarán reses pertenecientes a la ganadería de Alcurrucén. Los encargados de estoquear el encierro de la divisa toledana serán los jóvenes espadas Sergio Rollón, Cristóbal Grañero y Rodrigo Villalón, quienes asumen la responsabilidad de actuar en una de las fechas clave del calendario taurino levantino dentro del marco oficial de las fiestas de Les Fogueres.