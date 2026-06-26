Las selecciones de Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa se enfrentan en Guadalajara en la tercera jornada del Grupo H con el liderato y la clasificación en juego

La selección española de fútbol afronta esta noche un compromiso trascendental en su andadura en el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se mide a la selección de Uruguay en el estadio de Guadalajara (México) a partir de las 02:00 horas (hora peninsular). Este encuentro, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo H, estaba destinado en los pronósticos previos a dirimir la primera plaza entre los dos conjuntos con más galones de la plantilla. Sin embargo, los resultados cosechados hasta la fecha han dinamitado cualquier previsión, dejando un escenario abierto y de máxima exigencia para ambas escuadras en la cita de esta noche.

Este choque supondrá el tercer enfrentamiento histórico entre España y Uruguay en el marco de una Copa del Mundo. Los dos antecedentes previos entre ambos países concluyeron con tablas en el marcador: un empate 2-2 en la edición de 1950 y una igualada 0-0 en el Mundial de Italia ’90. Para la cita de hoy, las dos selecciones llegan con dinámicas y sensaciones radicalmente opuestas tras la disputa de las dos primeras jornadas del campeonato.

El combinado español afronta el duelo tras recuperar las buenas sensaciones competitivas que precisaba después de sufrir un tropiezo inicial frente a Cabo Verde. En su segundo compromiso, España firmó una sólida goleada por 4-0 ante Arabia Saudí, cita en la que la vigente campeona de Europa exhibió un ritmo de juego mucho más veloz y recuperó el desborde por las bandas como una de sus principales armas ofensivas. En este esquema resultó fundamental la aportación de Lamine Yamal, quien actuó como titular y ratificó su condición de futbolista imprescindible para las aspiraciones españolas en el torneo. El joven extremo fue el encargado de anotar el primer gol del encuentro, abriendo el marcador y liberando los nervios del equipo.

Junto a él, el otro gran nombre propio de la selección española es Mikel Oyarzabal. El delantero se ha recuperado a tiempo de las molestias que arrastraba en su rodilla derecha y volverá a formar parte de la partida frente a Uruguay. El ‘9’ de España acredita unos registros de máxima efectividad, habiendo participado de forma directa en 21 goles en sus últimos 14 partidos internacionales en todas las competiciones, desglosados en 14 tantos y 7 asistencias; una cifra que casi triplica el rendimiento de cualquier otro integrante del equipo en dicho periodo. Ante la trascendencia del choque, Oyarzabal ha manifestado su firme disposición: «Quiero jugar todos los minutos posibles». Para confeccionar la alineación, Luis de la Fuente dispone de la práctica totalidad de sus futbolistas, con la única excepción de Víctor Muñoz, quien prosigue con su respectivo proceso de recuperación. La premisa táctica del seleccionador pasa por imponer su estilo característico frente a un rival marcadamente más experimentado y bregador que el cuadro saudí.

Las cuentas de España para octavos: El objetivo prioritario de la selección española es asegurar la primera plaza para evitar a Argentina en la ronda de dieciseisavos de final, dado que el conjunto albiceleste ya se encuentra clasificado matemáticamente como primero de su grupo.

Para garantizar la condición de cabeza de serie sin depender de otros marcadores, España necesita conseguir la victoria ante el cuadro de Marcelo Bielsa. No obstante, un empate también otorgaría la clasificación a los españoles, e incluso la primera posición del Grupo H, aunque en este supuesto se dependería del resultado del encuentro coetáneo entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una victoria de la selección africana, que contabiliza actualmente dos puntos, la situaría como primera de grupo de forma sorpresiva, relegando a España al segundo lugar. Por el contrario, si Cabo Verde empata o pierde ante los saudíes, el combinado español amarraría de forma definitiva la primera plaza. En el escenario negativo de una derrota española, Uruguay ascendería a la primera posición y España quedaría supeditada al otro partido: un empate caboverdiano dejaría a la Roja como segunda, mientras que un triunfo de Cabo Verde desplazaría a España hasta la tercera ubicación del grupo.

Por su parte, la selección de Uruguay llega a este partido decisivo sumida en una profunda crisis de ánimo. Los charrúas se encuentran con tan solo dos puntos en su casillero tras encadenar dos empates consecutivos, primero ante Arabia Saudí y posteriormente frente a Cabo Verde, citas ante rivales teóricamente inferiores en las que no consiguieron imponer su juego. Esta coyuntura obliga al cuadro sudamericano a buscar exclusivamente la victoria para eludir una eliminación prematura y no repetir el desenlace del Mundial de Catar 2022, donde también se despidieron en la fase de grupos.

Para solventar los problemas defensivos y de intensidad detectados en los dos primeros compromisos, el seleccionador Marcelo Bielsa sopesa introducir modificaciones en la retaguardia. Una de las alternativas radica en recuperar para el once titular al central del Atlético de Madrid, José María Giménez, considerado uno de los últimos herederos del espíritu histórico de la garra uruguaya que caracterizó a la generación de Diego Godín, Luis Suárez, Diego Forlán y Edinson Cavani. Giménez lidera un bloque de futbolistas uruguayos que conocen a la perfección el fútbol español al militar en la Liga, caso del madridista Fede Valverde, el azulgrana Ronald Araujo y el delantero del Real Oviedo, Federico Viñas.

La pizarra y el planteamiento táctico de Bielsa se antojan determinantes en un contexto donde su relación profesional con los futbolistas no atraviesa por su mejor momento. Sobre el terreno de juego de Guadalajara, el combinado charrúa encomendará sus opciones ofensivas a la capacidad de futbolistas como Fede Valverde y Maximiliano Araújo, quienes tendrán la misión de desarbolar una estructura defensiva española que se mantiene imbatida y todavía no ha encajado ningún gol en lo que va de campeonato.

El encuentro de la fase de grupos entre las selecciones de Uruguay y España se disputa hoy y se podrá seguir de forma completamente gratuita en televisión. La retransmisión en directo del partido comenzará a las 02:00 horas (hora peninsular) a través de La 1 de RTVE. Asimismo, para los usuarios que prefieran seguir el desarrollo del evento a través de dispositivos digitales, el choque estará disponible en streaming en directo mediante la plataforma oficial RTVE Play.