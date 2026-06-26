Las selecciones de Didier Deschamps y Erling Haaland se disputan la primera plaza del Grupo I en la tercera jornada del campeonato del mundo

La fase de grupos del Mundial de fútbol 2026, celebrado conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México, afronta el desenlace de su primera etapa. Las selecciones de Francia y Noruega miden sus fuerzas en la tercera y última jornada del Grupo I en un encuentro directo por el liderato. Ambos combinados nacionales llegan a la cita con pleno de victorias y la clasificación encauzada, por lo que este choque determinará de forma definitiva las posiciones del grupo antes de las eliminatorias.

Francia llega a este tercer compromiso con la vitola de favorita para asegurar la primera plaza del Grupo I, habiendo sumado seis puntos en su casillero tras mostrar una gran solidez en sus dos primeras apariciones. En el partido de debut, el equipo dirigido por Didier Deschamps se impuso a Senegal por un marcador de 3-1, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a un tanto de Bradley Barcola. En el segundo encuentro, el combinado galo derrotó con comodidad a Irak por 3-0, una cita donde Mbappé repitió con otros dos goles y Ousmane Dembelé cerró la cuenta. El buen rendimiento colectivo francés cuenta además con la aportación diferencial de Michael Olise, cuya calidad individual y capacidad asistente están resultando determinantes para los intereses de la selección gala.

Este torneo tiene un componente emotivo añadido para el cuadro francés, ya que el seleccionador Didier Deschamps dejará su cargo al finalizar esta Copa del Mundo. Tras un ciclo largo y brillante en el banquillo, el técnico galo persigue la meta de despedirse con un nuevo título internacional que sumar al campeonato mundial que ya conquistó en Rusia 2018. El inicio de la competición refrenda sus aspiraciones, aunque se juega el liderato definitivo ante una selección noruega que ostenta idéntica puntuación.

Por su parte, el combinado de Noruega también acumula seis puntos en su haber y ha transmitido muy buenas sensaciones desde la fase de clasificación previa para este Mundial 2026. La escuadra escandinava inició el torneo venciendo por 4-1 a la selección de Irak, un duelo en el que Erling Braut Haaland firmó dos goles, Leo Skiri Ostigaard anotó un tanto y la defensa iraquí completó el resultado marcando en propia puerta. En el segundo compromiso del grupo, Noruega derrotó a Senegal por un ajustado 3-2, en un encuentro donde Haaland anotó otros dos goles y Marcus Holmgren certificó la victoria.

El partido se presenta así como un duelo estelar en las áreas, protagonizado por la voracidad realizadora de Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes registran cuatro goles en los dos primeros choques de la cita mundialista. El ataque noruego confía en aumentar sus recursos con la aportación de Alexander Sorloth, de quien se espera una mayor presencia tras mostrarse apagado en los dos partidos anteriores, mientras que Antonio Nusa y Martin Odegaard completan la lista de principales nombres a seguir en el bando noruego.

El encuentro entre las selecciones de Noruega y Francia se disputa hoy, viernes 26 de junio, a las 21.00 horas. Los aficionados disponen de diferentes alternativas audiovisuales para seguir el desarrollo del partido a través de la televisión y plataformas digitales en territorio nacional. La retransmisión televisiva en directo estará disponible mediante la plataforma DAZN y su canal temático DAZN Mundial. De igual modo, el enfrentamiento se podrá sintonizar a través del canal BarTV Mundial (M300), accesible dentro de la oferta de la plataforma Movistar Plus+.