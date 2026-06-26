La fase de grupos llega a su resolución definitiva con la definición de los sectores G, H e I, donde España se juega el liderazgo frente a Uruguay y Francia se mide a Noruega

La fase de grupos del Mundial 2026 afronta su recta final y queda prácticamente vista para sentencia. Durante la jornada de hoy, viernes 26 de junio, tres nuevos grupos pondrán el broche definitivo a una etapa inicial del torneo que ya ha deparado diversas sorpresas, así como enfrentamientos de alto nivel. Los grupos G, H e I concluyen sus partidos reglamentarios con varios equipos implicados en la lucha directa por alcanzar el pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Este viernes brindará algunos de los compromisos más esperados por los aficionados en esta ronda del campeonato. Entre ellos destaca el choque europeo entre Noruega y Francia, además del decisivo Uruguay-España, un encuentro en el que la selección nacional española se juega certificar de manera matemática el primer puesto del grupo H.

Horarios y dónde ver los partidos del Mundial por televisión

La jornada de hoy presenta una cartelera concentrada en tres franjas horarias adaptadas para el público en España. Los encuentros correspondientes a los mismos grupos se disputarán de forma simultánea para garantizar la limpieza competitiva en el cierre de esta fase.

A continuación se detallan los horarios oficiales en el territorio nacional y las plataformas de televisión encargadas de la retransmisión de los seis partidos del día: