La semana comienza en el palacio de los Luján con un torbellino de emociones. Mientras la planta noble recibe a un nuevo miembro de la familia, el servicio se ve sacudido por el regreso de un personaje muy querido que llega justo a tiempo para una boda inminente.

El capítulo de este lunes viene marcado por la llegada de Ciro, el hijo de la difunta hermana de Alonso. Aunque el Marqués lo recibe con los brazos abiertos, su presencia no será del agrado de todos, especialmente de Manuel.

El secreto de Cristóbal y la llegada de Ciro

Tras la impactante revelación de Leocadia, Cristóbal ya sabe que es el padre de Ángela. Sin embargo, la señora de Figueroa le pide discreción absoluta: ella decidirá cuándo es el momento adecuado para contárselo a la joven. En la zona noble, Ciro se instala para una temporada, pero la tensión entre él y Manuel es evidente desde el primer minuto. El resentimiento del recién llegado hacia el heredero parece tener raíces profundas que pronto saldrán a la luz.

Virtudes regresa al servicio

La gran sorpresa del día ocurre en las cocinas. Virtudes reaparece en La Promesa en las vísperas del enlace entre Enora y Toño. Su llegada trastoca por completo a Simona y a Toño, añadiendo una carga emocional extra a los preparativos de la boda. Mientras tanto, Teresa nota a un Cristóbal cada vez más distante, sin imaginar el peso del secreto que el mayordomo acaba de descubrir.

Decisiones de vida o muerte para María Fernández

En el servicio, la preocupación por María Fernández alcanza su punto crítico. Pía le da un ultimátum: el faje constante está poniendo en serio peligro su salud y la del bebé. Ante la gravedad de la situación, la doncella y Carlo toman una decisión: esperarán a que pase la boda de sus amigos para anunciar oficialmente el embarazo y dejar de ocultar la realidad.

Otros frentes abiertos