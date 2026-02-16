La tensión alcanza niveles insoportables en el Valle. Mientras Adriana se enfrenta al momento más crítico de su vida con un parto que se complica por momentos, las luchas de poder y los secretos del pasado amenazan con hacer saltar por los aires la estabilidad de la Casa Grande.

El episodio de este lunes se centra en el inminente nacimiento del heredero de los Gálvez de Aguirre, un evento que, lejos de ser motivo de alegría, se ha convertido en una auténtica pesadilla para la familia.

El niño de Adriana viene de nalgas

La salud de Adriana pende de un hilo. Tras la boda con Rafael, el parto se ha adelantado y las noticias no son alentadoras: Pura anuncia que el bebé viene de nalgas. Ante la posibilidad real de no sobrevivir al alumbramiento, Adriana, rota por el dolor y el miedo, le hace una petición desgarradora a Rafael: que cuide del niño y de sus hermanos, Bárbara y Pedrito, si ella llega a faltar. Rafael, ahora duque de Valle Salvaje, se mantiene firme al lado de su esposa, habiéndose enfrentado incluso a su padre para permitir que Luisa permanezca en la habitación.

Atanasio y el misterio de ‘don Eduardo’

Mientras tanto, la intriga política no descansa. Atanasio interroga a José Luis sobre la identidad de un tal «don Eduardo» (que no es otro que Dámaso). La ignorancia del antiguo duque sobre este nombre hace que Atanasio sospeche aún más, especialmente tras descubrir que Mercedes mintió a Matilde sobre las cartas de Gaspar. Aunque Matilde intenta frenar las paranoias de su prometido, Atanasio está convencido de que hay una conspiración en marcha.

Conflictos familiares y extorsiones

La llegada del bebé no logra unir a la familia:

Alejo intenta mediar entre Rafael y José Luis, rogándoles que dejen a un lado sus rencores en un día tan trascendental.

Victoria y José Luis protagonizan un enfrentamiento de una agresividad inusitada, reflejando que ambos están al límite de sus fuerzas tras perder títulos y tierras.

Eva se debate en silencio; no puede contarle a Pepa que la única razón por la que Martín regresó a la Casa Grande fue por la extorsión de Victoria. Para colmo, el enredo amoroso se complica cuando Martín presencia un encuentro nocturno secreto entre Pepa y Francisco.

Braulio y la sombra del pasado

Por último, Braulio y su madre, Enriqueta, deciden prolongar su estancia en el Valle. Braulio le promete a su madre ser más cauteloso en su investigación sobre la muerte de su padre, Domingo, consciente de que preguntar demasiado en este momento podría ser peligroso, especialmente con un José Luis que se siente acorralado.