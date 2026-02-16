Antena 3 redefine su noche de lunes con una estrategia de programación doble. La cadena principal de Atresmedia inicia la despedida definitiva de ‘Renacer’ dándole el relevo a su nueva gran apuesta turca, ‘En tierra lejana’, que se estrenó ayer domingo.

Como es habitual en la estrategia de ficción de Antena 3, el canal solapa el final de una serie con el inicio de la siguiente para traspasar su audiencia. Esta noche, lunes 16 de febrero, los seguidores de la recta final de ‘Renacer’ deberán esperar un poco más de lo habitual, ya que su franja será ocupada inicialmente por el nuevo título.

Horarios para hoy, lunes 16 de febrero

23:00 horas: Nuevo episodio de ‘En tierra lejana’ (Estreno en lunes).

Nuevo episodio de (Estreno en lunes). 00:30 horas: Nuevo episodio de ‘Renacer’ (Recta final).

¿Qué esperar de ‘En tierra lejana’?

La serie llega para sustituir a ‘Renacer’ en el prime time de los lunes y martes. La trama nos traslada a la ciudad milenaria de Midyat, en la provincia de Mardin, y presenta una historia de choque cultural y empoderamiento:

La protagonista: Alya, una doctora independiente y moderna, viaja a la tierra natal de su difunto esposo, Boran, para enterrarlo.

Alya, una doctora independiente y moderna, viaja a la tierra natal de su difunto esposo, Boran, para enterrarlo. El conflicto: Al llegar, descubre que su marido fue víctima de una deuda de sangre. Se ve atrapada en una sociedad arcaica y patriarcal regida por la familia Albora.

Al llegar, descubre que su marido fue víctima de una deuda de sangre. Se ve atrapada en una sociedad arcaica y patriarcal regida por la familia Albora. El giro: Para proteger a su hijo Deniz y poder permanecer a su lado, Alya se verá obligada a casarse con su cuñado (el hermano de su esposo), quien se convertirá en su inesperado aliado.

Un detalle destacado para el público español es su banda sonora, que incluye una emocionante adaptación del Adagio del Concierto de Aranjuez, del maestro Joaquín Rodrigo.