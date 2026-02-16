El Municipal de Montilivi se viste de gala este lunes 16 de febrero para cerrar la jornada 24 de LaLiga EA Sports. El Girona recibe al líder, el FC Barcelona, en un duelo de necesidades opuestas pero con la máxima rivalidad regional en juego.
El equipo de Hansi Flick llega a tierras gerundenses con la intención de lamerse las heridas tras el tropiezo en Copa del Rey y consolidar su ventaja en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el Girona de Míchel, situado en la 12ª posición, busca romper una racha de tres partidos sin ganar para alejarse definitivamente de la zona de peligro.
Horario: ¿A qué hora empieza el Girona – Barça?
El partido se disputa hoy, lunes 16 de febrero, a partir de las 21:00 horas (CET).
Televisión: ¿Dónde ver el Girona – Barcelona?
El encuentro podrá seguirse en directo a través de las siguientes plataformas:
- En TV: El canal oficial para la retransmisión en España es DAZN LaLiga.
- Online: A través de la aplicación de DAZN.
Las claves del partido
- El regreso de Raphinha: El brasileño es la gran noticia para el Barça. Tras ejercitarse tres días con el grupo, se confirma que tendrá minutos en Montilivi, lo que supone un refuerzo de lujo para el ataque azulgrana.
- Estado de forma: El Barcelona lidera la tabla con 58 puntos, manteniendo una distancia cómoda sobre sus perseguidores. El Girona, con 26 puntos, necesita sumar tras el reciente empate ante el Sevilla y la derrota en Oviedo.
- Precedentes: En sus últimos cinco enfrentamientos ligueros, el Barça ha mostrado solidez (ganando a Mallorca y Elche), mientras que el Girona ha alternado resultados, destacando su victoria en el derbi contra el Espanyol hace cuatro jornadas.