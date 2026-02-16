El Municipal de Montilivi se viste de gala este lunes 16 de febrero para cerrar la jornada 24 de LaLiga EA Sports. El Girona recibe al líder, el FC Barcelona, en un duelo de necesidades opuestas pero con la máxima rivalidad regional en juego.

El equipo de Hansi Flick llega a tierras gerundenses con la intención de lamerse las heridas tras el tropiezo en Copa del Rey y consolidar su ventaja en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el Girona de Míchel, situado en la 12ª posición, busca romper una racha de tres partidos sin ganar para alejarse definitivamente de la zona de peligro.

Horario: ¿A qué hora empieza el Girona – Barça?

El partido se disputa hoy, lunes 16 de febrero, a partir de las 21:00 horas (CET).

Televisión: ¿Dónde ver el Girona – Barcelona?

El encuentro podrá seguirse en directo a través de las siguientes plataformas:

En TV: El canal oficial para la retransmisión en España es DAZN LaLiga .

El canal oficial para la retransmisión en España es . Online: A través de la aplicación de DAZN.

Las claves del partido